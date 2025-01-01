Меню
Burito
Киноафиша Burito

Burito

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт группы Burito: музыка без границ

Группа Burito — это не просто музыкальный коллектив, это философия, выраженная в звуках и текстах. Название группы, расшифрованное через иероглифы, раскрывает суть их творчества:

  • 武 (Бу) — воин,
  • 理 (Ри) — справедливость,
  • 刀 (То) — меч.

Эти символы отражают силу, гармонию и стремление к идеалу, проявляющемуся в каждой ноте и каждом слове их песен.

Лидер и основатель группы

Гарик Burito — это автор и исполнитель, чьи хиты стали классикой современной музыки. Благодаря своему таланту и многогранности он создает треки, находящие отклик у миллионов слушателей.

Звёздные коллаборации

Группа известна своими совместными проектами с такими звёздами, как Ёлка, Владимир Пресняков, Filatov & Karas и многими другими. Эти взаимодействия обогащают музыкальную палитру Burito и делают их концерты ещё более разнообразными.

Что ждет зрителей на концерте?

На концерте вас ожидает живое исполнение любимых хитов, а также треки из новых альбомов. Уникальная атмосфера создается сочетанием электронной музыки, поп-рока и фолка.

Burito — это музыка, которая вдохновляет, объединяет и дарит незабываемые эмоции. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 ноября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 2000 ₽

