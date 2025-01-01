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Burito
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Burito

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный эксперимент: Burito на сцене Подземки

Группа Burito — это яркий пример музыкальной свободы и эклектики. Творчество коллектива, основанного Гариком Burito, без границ и стилистических ограничений, каждое новое произведение становится настоящим событием для зрителей.

Основатель и лидер

Гарик Burito — не только основатель группы, но и автор множества хитов. Его музыка — это смелый эксперимент, в котором гармонично переплетаются различные стили. Он сочетает в своем звучании прогрессив-рок, дабстеп, регги, R&B, дип-хаус, хип-хоп и поп-музыку, создавая уникальные музыкальные композиции.

Коллаборации и достижения

Гарик Burito также известен своими коллаборациями с популярными исполнителями, такими как Ёлка, Владимир Пресняков, Filatov & Karas и многими другими. Эти совместные проекты только подчеркивают его талант и открытость к новым музыкальным идеям.

Что ожидать на концерте?

Не упустите возможность увидеть Burito вживую! Это будет не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, где каждый трек — это новый мир, полный неожиданных сочетаний звуков и эмоций.

Подготовьтесь к незабываемому вечеру, полному ярких впечатлений и динамичной музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 11 октября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 2000 ₽

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