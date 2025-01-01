Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Burito. Сольный концерт
Билеты от 2000₽
Киноафиша Burito. Сольный концерт

Burito. Сольный концерт

Трудолюбивый хитмейкер, добившийся успеха с группой «Банд'Эрос» и сольно 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Burito: Атмосферный концерт в Москве

Группа Burito приглашает вас на незабываемый вечер, наполненный музыкой, эмоциями и атмосферой творчества, которое не знает границ. Этот концерт станет настоящим событием для всех поклонников качественного живого исполнения и уникального стиля, который сочетает энергетику современности и глубину лирики.

Лидер и душа коллектива

Основатель и лидер группы, Гарик Burito, — автор и исполнитель, чьи хиты уже давно звучат в сердцах миллионов. Его творческое сотрудничество с артистами, такими как Ёлка, Владимир Пресняков и Filatov & Karas, подарило нам треки, ставшие неотъемлемой частью российской музыкальной сцены.

Что вас ждет?

  • Живое исполнение любимых хитов: «По волнам», «Взлетай», «Океан», «Мама» и других песен, уже полюбившихся слушателям.
  • Презентация новых работ с последних альбомов, которые раскрывают свежие грани творчества группы.
  • Атмосфера искренности и вдохновения, которую Burito дарит каждому своему зрителю.

Почему стоит прийти?

  • Это возможность увидеть и услышать одну из самых самобытных групп современности.
  • Концерт подарит вам заряд эмоций и станет незабываемым музыкальным событием.
  • Гарик Burito и его команда умеют создавать атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова.

Не упустите шанс стать частью этого атмосферного вечера. Музыка Burito — это не просто песни, это истории и эмоции, которые остаются с вами надолго. До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 ноября
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Владимир Кузьмин
18+
Рок
Владимир Кузьмин
4 сентября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 3000 ₽
Звёзды 80-90-х
12+
Эстрада
Звёзды 80-90-х
6 января в 16:00 Фольклорный центр «Москва»
от 2000 ₽
Денискины рассказы
6+
Классическая музыка
Денискины рассказы
5 октября в 12:00 Филармония-2
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше