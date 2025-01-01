Burito. Сольный концерт

Группа Burito приглашает вас на незабываемый вечер, наполненный музыкой, эмоциями и атмосферой творчества, которое не знает границ. Этот концерт станет настоящим событием для всех поклонников качественного живого исполнения и уникального стиля, который сочетает энергетику современности и глубину лирики.
Лидер и душа коллектива
Основатель и лидер группы, Гарик Burito, — автор и исполнитель, чьи хиты уже давно звучат в сердцах миллионов. Его творческое сотрудничество с артистами, такими как Ёлка, Владимир Пресняков и Filatov & Karas, подарило нам треки, ставшие неотъемлемой частью российской музыкальной сцены.
Что вас ждет?
Почему стоит прийти?
Не упустите шанс стать частью этого атмосферного вечера. Музыка Burito — это не просто песни, это истории и эмоции, которые остаются с вами надолго. До встречи на концерте!