Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Буренушка
Киноафиша Буренушка

Спектакль Буренушка

16+
Режиссер Айрат Абушахманов
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Буренушка»: Погружение в историю башкирской деревни

«Буренушка» — это спектакль, созданный по одноименному эпохальному роману-пенталогии современного классика башкирской литературы Тансулпан Гариповой. Постановка основана на мотивах трех частей произведения и переносит зрителей в небольшую деревню Тиряклы в течение всего ХХ века.

Сюжет

В центре истории — судьба семьи Муратовых, которая разворачивается на фоне революционных событий, коллективизации и Второй мировой войны. Главные герои, Дингезхан и Барсынбика, сталкиваются с тяжелыми испытаниями. Им приходится скрываться в Кара Тиряклях под чужими именами из-за преступления Дингезхана, совершенного в противостоянии с переменами в стране. На их семью нависает проклятие, угрожающее уничтожить их род.

Вопросы к зрителям

Спектакль поднимает глубокие вопросы: «Может ли обычный человек противостоять своей судьбе?» С этим внутренним конфликтом сталкивается Барсынбика, борющаяся за будущее своих детей — Гульбану и Ихсанбая.

Постановочная группа

  • Режиссер-постановщик: Айрат Абушахманов
  • Автор инсценировки: Ангиза Ишбулдина
  • Художник-постановщик: Альберт Нестеров
  • Хореограф: Алина Мустаева
  • Композитор: Рамис Хакимов
  • Художник по гриму: Дилара Ласыгина
  • Художник по свету: Сергей Гаевой

Действующие лица и исполнители

  • Барсынбика (Фаузия) – Римма Кагарманова
  • Дингезхан (Сибагат) – Фанис Рахметов
  • Гульбану – Гульназ Хайсарова
  • Ихсанбай – Руслан Хайсаров
  • Маленькая Гульбану – Алтынай Урманшина
  • Маленький Ихсанбай – Рамазан Галимов
  • Сабиля – Айым Сулейманова
  • Шахарбану – Лилия Сагитова
  • Рауза – Зилия Халилова
  • Хашим – Азат Валитов
  • Председатель Ишмухамет – Юнир Куланбаев
  • Зарифа – Зиляра Юлтаева
  • Шангарей – Линар Баитов
  • Бандабика – Танзиля Хисамова
  • Камалетдинов – Артур Кабиров
  • Лукман Талипович – Алмас Амиров
  • Рашида Максютовна – Гульнара Амирова
  • Председатель Хаирбашар – Айдар Шамсутдинов
  • Следователь Адельгужина – Сабина Киреева
  • Райком, Кулак – Руслан Галимов
  • Доярки – Алсу Бахтиева, Гузяль Маликова, Сабина Киреева, Гузель Хасанова, Илюза Кусябаева
  • Предки – Сабина Киреева, Гузель Хасанова, Илюза Кусябаева

О режиссере

Айрат Абушахманов — главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури. Он является заслуженным деятелем искусств Республики Башкортостан (2012) и лауреатом премий, включая Государственную премию Республики Башкортостан им. С. Юлаева (2020).

Язык исполнения

Спектакль будет представлен на башкирском языке с титрами, что позволит зрителям в полной мере насладиться художественным языком и эмоциями, переданными актерами.

Не упустите возможность окунуться в мир «Буренушки» и увидеть на сцене живую историю, полную страстей и драмы!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Буренушка Буренушка Буренушка Буренушка Буренушка Буренушка

В ближайшие дни

Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
26 июля в 11:00 Михайловский театр
Билеты
Дом, где все кувырком
16+
Комедия
Дом, где все кувырком
22 августа в 19:00 Дом актера им. Станиславского
от 500 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
20 августа в 19:00 Легенда
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше