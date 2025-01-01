Спектакль «Буренушка»: Погружение в историю башкирской деревни

«Буренушка» — это спектакль, созданный по одноименному эпохальному роману-пенталогии современного классика башкирской литературы Тансулпан Гариповой. Постановка основана на мотивах трех частей произведения и переносит зрителей в небольшую деревню Тиряклы в течение всего ХХ века.

Сюжет

В центре истории — судьба семьи Муратовых, которая разворачивается на фоне революционных событий, коллективизации и Второй мировой войны. Главные герои, Дингезхан и Барсынбика, сталкиваются с тяжелыми испытаниями. Им приходится скрываться в Кара Тиряклях под чужими именами из-за преступления Дингезхана, совершенного в противостоянии с переменами в стране. На их семью нависает проклятие, угрожающее уничтожить их род.

Вопросы к зрителям

Спектакль поднимает глубокие вопросы: «Может ли обычный человек противостоять своей судьбе?» С этим внутренним конфликтом сталкивается Барсынбика, борющаяся за будущее своих детей — Гульбану и Ихсанбая.

Постановочная группа

Режиссер-постановщик: Айрат Абушахманов

Автор инсценировки: Ангиза Ишбулдина

Художник-постановщик: Альберт Нестеров

Хореограф: Алина Мустаева

Композитор: Рамис Хакимов

Художник по гриму: Дилара Ласыгина

Художник по свету: Сергей Гаевой

Действующие лица и исполнители

Барсынбика (Фаузия) – Римма Кагарманова

Дингезхан (Сибагат) – Фанис Рахметов

Гульбану – Гульназ Хайсарова

Ихсанбай – Руслан Хайсаров

Маленькая Гульбану – Алтынай Урманшина

Маленький Ихсанбай – Рамазан Галимов

Сабиля – Айым Сулейманова

Шахарбану – Лилия Сагитова

Рауза – Зилия Халилова

Хашим – Азат Валитов

Председатель Ишмухамет – Юнир Куланбаев

Зарифа – Зиляра Юлтаева

Шангарей – Линар Баитов

Бандабика – Танзиля Хисамова

Камалетдинов – Артур Кабиров

Лукман Талипович – Алмас Амиров

Рашида Максютовна – Гульнара Амирова

Председатель Хаирбашар – Айдар Шамсутдинов

Следователь Адельгужина – Сабина Киреева

Райком, Кулак – Руслан Галимов

Доярки – Алсу Бахтиева, Гузяль Маликова, Сабина Киреева, Гузель Хасанова, Илюза Кусябаева

Предки – Сабина Киреева, Гузель Хасанова, Илюза Кусябаева

О режиссере

Айрат Абушахманов — главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури. Он является заслуженным деятелем искусств Республики Башкортостан (2012) и лауреатом премий, включая Государственную премию Республики Башкортостан им. С. Юлаева (2020).

Язык исполнения

Спектакль будет представлен на башкирском языке с титрами, что позволит зрителям в полной мере насладиться художественным языком и эмоциями, переданными актерами.

Не упустите возможность окунуться в мир «Буренушки» и увидеть на сцене живую историю, полную страстей и драмы!