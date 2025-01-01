Спектакль Буренушка

«Буренушка» — это спектакль, созданный по одноименному эпохальному роману-пенталогии современного классика башкирской литературы Тансулпан Гариповой. Постановка основана на мотивах трех частей произведения и переносит зрителей в небольшую деревню Тиряклы в течение всего ХХ века.
В центре истории — судьба семьи Муратовых, которая разворачивается на фоне революционных событий, коллективизации и Второй мировой войны. Главные герои, Дингезхан и Барсынбика, сталкиваются с тяжелыми испытаниями. Им приходится скрываться в Кара Тиряклях под чужими именами из-за преступления Дингезхана, совершенного в противостоянии с переменами в стране. На их семью нависает проклятие, угрожающее уничтожить их род.
Спектакль поднимает глубокие вопросы: «Может ли обычный человек противостоять своей судьбе?» С этим внутренним конфликтом сталкивается Барсынбика, борющаяся за будущее своих детей — Гульбану и Ихсанбая.
Айрат Абушахманов — главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури. Он является заслуженным деятелем искусств Республики Башкортостан (2012) и лауреатом премий, включая Государственную премию Республики Башкортостан им. С. Юлаева (2020).
Спектакль будет представлен на башкирском языке с титрами, что позволит зрителям в полной мере насладиться художественным языком и эмоциями, переданными актерами.
Не упустите возможность окунуться в мир «Буренушки» и увидеть на сцене живую историю, полную страстей и драмы!