Бурай (Buray) – концерт Турецкой суперзвезды
Билеты от 6000₽
0+
О концерте

Концерт Buray в Москве: романтические мелодии турецкой суперзвезды

Турецкая суперзвезда Buray впервые выступит в Москве с большим концертом со своим оркестром! Этот артист стал голосом романтического поколения, и его песни уже завоевали сердца зрителей по всему миру. Его композиции набрали сотни миллионов прослушиваний и звучат в популярных сериалах, таких как «Запах Клубники» и «Сказка на Острове».

Buray — один из самых востребованных и быстрорастущих артистов Турции. В 2016 году он был удостоен двух наград: Media Awards и Turkish Youth Award. На концерте в Москве, который пройдет в концертном зале «Москва», зрители услышат его главные композиции. Это будет вечер полон чувств, любви и искренности, благодаря чему Buray стал настоящим феноменом турецкой поп-музыки.

Музыкальная программа

На концерте артист исполнит такие популярные песни, как:

  • İstersen
  • Sen Sevdamısın
  • Aşk Mı Lazım
  • Alaz-Alaz
  • Deli kız
  • Seni Sevmiyorum Artık
  • Kış Bahçeleri
  • Deli Divane
  • Mecnun (Sevdalar Sevdalar)
  • Nasıl Unuturum Seni
  • Masal Pazarı
  • Tac Mahal
  • Sahiden
  • Olmuşum Leyla
  • Yaz Yağmuru
  • Bedduam Yok
  • и другие.

Ожидание зрителей

Гостей ждет атмосферный, стильный и живой концерт. Все смогут подпевать любимым мелодиям, танцевать и насладиться энергетикой артиста. Это будет действительно большое музыкальное событие, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника турецкой поп-музыки.

20 июня суббота
20:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
