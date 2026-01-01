Бурай (Buray) – концерт Турецкой суперзвезды

Концерт Buray в Москве: романтические мелодии турецкой суперзвезды

Турецкая суперзвезда Buray впервые выступит в Москве с большим концертом со своим оркестром! Этот артист стал голосом романтического поколения, и его песни уже завоевали сердца зрителей по всему миру. Его композиции набрали сотни миллионов прослушиваний и звучат в популярных сериалах, таких как «Запах Клубники» и «Сказка на Острове».

Buray — один из самых востребованных и быстрорастущих артистов Турции. В 2016 году он был удостоен двух наград: Media Awards и Turkish Youth Award. На концерте в Москве, который пройдет в концертном зале «Москва», зрители услышат его главные композиции. Это будет вечер полон чувств, любви и искренности, благодаря чему Buray стал настоящим феноменом турецкой поп-музыки.

Музыкальная программа

На концерте артист исполнит такие популярные песни, как:

İstersen

Sen Sevdamısın

Aşk Mı Lazım

Alaz-Alaz

Deli kız

Seni Sevmiyorum Artık

Kış Bahçeleri

Deli Divane

Mecnun (Sevdalar Sevdalar)

Nasıl Unuturum Seni

Masal Pazarı

Tac Mahal

Sahiden

Olmuşum Leyla

Yaz Yağmuru

Bedduam Yok

и другие.

Ожидание зрителей

Гостей ждет атмосферный, стильный и живой концерт. Все смогут подпевать любимым мелодиям, танцевать и насладиться энергетикой артиста. Это будет действительно большое музыкальное событие, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника турецкой поп-музыки.