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Буратино
Киноафиша Буратино

Спектакль Буратино

Ультрасовременный ремейк легендарной книги Алексея Толстого 0+
Режиссер Аркадий Гевондов
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Волшебный ремейк классики

Мюзикл «Буратино» от Продюсерского центра «Триумф» — современная интерпретация культового фильма «Приключения Буратино». Постановка сохраняет узнаваемые песни композитора Алексея Рыбникова, наполняя их новым звучанием и смыслом.

Неожиданные образы

В этом прочтении привычные герои обретают новые черты. Карабас-Барабас предстает не как злодей-самодур, а как эффективный театральный менеджер. Лиса Алиса и кот Базилио — мечтательные авантюристы, стремящиеся к славе. А черепаха Тортилла превращается в стройную джазовую диву, окруженную ловкими черепашками-охранниками.

Уникальное жанровое решение

История представлена в стиле итальянской комедии дель арте, рождённой из уличной импровизации. Это наполняет спектакль атмосферой средневековой яркости, дополняемой изысканными костюмами и декором.

Зрелищность и волшебство

Спектакль обещает зрителям захватывающие погони, акробатические номера, мыльные пузыри и зажигательные танцы. Финал остаётся верным оригиналу — герои отправляются в волшебный мир за «маленькой дверцей», открытой золотым ключиком.

Важно: дети до 3-х лет включительно могут пройти по одному билету с взрослым без предоставления отдельного места.

Фотографии

Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино
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