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Буратино
Киноафиша Буратино

Спектакль Буратино

Постановка
Театр на Покровке 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Любимый сказочный сюжет на сцене Театра на Покровке

Папа Карло отправляет своего деревянного сына Буратино в школу, но тот решает не следовать планам отца и отправляется в кукольный театр. Это становится началом его удивительных приключений. В театре Буратино встречает множество интересных персонажей, таких как умная и доброжелательная Мальвина, шутливые и весёлые Арлекин и Пьеро, а также хитрые и коварные лиса Алиса и кот Базилио.

Однако Буратино не только знакомится с новыми друзьями, но и сталкивается с опасностями и загадками. Одной из самых больших тайн, которую ему предстоит раскрыть, является загадка золотого ключика, который откроет двери в удивительный мир и поможет понять, что важно в жизни.

Идея спектакля

Спектакль «Приключения Буратино» — это не только увлекательное путешествие по миру кукольного театра, но и история о дружбе, смелости и поиске смысла жизни. Буратино учит зрителей ценить искренность, понимать важность верных друзей и следовать своему пути, несмотря на соблазны и препятствия.

Режиссер
Геннадий Шапошников
В ролях
Михаил Сегенюк
Александр Борисов
Мирослав Душенко
Павел Васильков
Сергей Загребнев

Фотографии

Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино
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