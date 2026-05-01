Спектакль Буратино

Волшебный мир Буратино в Малом театре

В Малом театре состоится спектакль по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Постановка Юрия Соломина полна любви к театру и стремления познакомить маленьких зрителей с удивительным миром актёрской игры, светом рампы и красивыми декорациями.

Сюжет спектакля уведёт зрителей в сказочную историю о Буратино, его папе Карло, Мальвине, Пьеро, Карабасе Барабасе, коте Базилио и лисе Алисе. Эта постановка станет настоящим праздником для тех, кто ценит атмосферу волшебства и театрального искусства.

«Буратино» — это спектакль-мечта! Это шанс для детей оказаться в доброй сказке, найти своё место в жизни и поверить в справедливость. Постановка будет несомненно интересна не только малышам, но и взрослым, которые в детстве также зачитывались этой историей. Юрий Соломин создает на сцене всё те же чувства восторга и восхищения, которые знакомы каждому из нас.

Мы уверены, что это чудесное ощущение соприкосновения с актёрским мастерством, музыкой и волшебными декорациями станет незабываемым для зрителей всех возрастов!