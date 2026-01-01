Спектакль Буратино

История деревянного мальчика по имени Буратино, озорного и непослушного, но, в то же время, доброго и простодушного, известна каждому ребёнку.

На нашем спектакле вас ждет встреча с вашими любимыми сказочными героями – храбрым Буратино, романтичным Пьеро, прекрасной Мальвиной, веселым Арлекино и грозным Карабасом Барабасом!

Пройдя сквозь вереницу приключений и испытаний, Буратино учится отличать добро от зла, набирается уму-разуму, становится сильным и мудрым. Получив от черепахи Тортилы золотой ключик и одолев злого Карабаса Барабаса, Буратино и его друзья во главе с папой Карло открывают свой собственный театр и начинают новую счастливую жизнь.