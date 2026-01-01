Спектакль Буратино

Знаменитая история о деревянном мальчике в новом спектакле театра «Многоточие»

Знакомая всем история о деревянном мальчике Буратино оживает в новом спектакле для юных зрителей! В театре «Многоточие» Буратино встречает хитрую лису Алису и коварного кота Базилио. Эти персонажи попытаются соблазнить его лёгкими удовольствиями и пустыми обещаниями. Но сможет ли Буратино понять, что настоящие сокровища — это знания, труд и верные друзья?

Уроки добра и зла

Спектакль учит детей отличать добро от зла и не поддаваться на уговоры. Он вдохновляет следовать своим путем, даже когда это непросто. «Буратино» — это добрая и поучительная история о взрослении, искренности и силе любопытства, которая увлечёт зрителей любого возраста.