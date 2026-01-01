Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Буратино
Билеты от 300₽
Киноафиша Буратино

Спектакль Буратино

Постановка
Театр «Многоточие» 6+
Режиссер Светлана Бутузова
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О спектакле

Знаменитая история о деревянном мальчике в новом спектакле театра «Многоточие»

Знакомая всем история о деревянном мальчике Буратино оживает в новом спектакле для юных зрителей! В театре «Многоточие» Буратино встречает хитрую лису Алису и коварного кота Базилио. Эти персонажи попытаются соблазнить его лёгкими удовольствиями и пустыми обещаниями. Но сможет ли Буратино понять, что настоящие сокровища — это знания, труд и верные друзья?

Уроки добра и зла

Спектакль учит детей отличать добро от зла и не поддаваться на уговоры. Он вдохновляет следовать своим путем, даже когда это непросто. «Буратино» — это добрая и поучительная история о взрослении, искренности и силе любопытства, которая увлечёт зрителей любого возраста.

 

Купить билет на спектакль Буратино

Помощь с билетами
Март
9 марта понедельник
14:00
Театр «Многоточие» Москва, Бауманская, 11, стр. 1
от 300 ₽
22 марта воскресенье
13:00
Театр «Многоточие» Москва, Бауманская, 11, стр. 1
от 300 ₽

В ближайшие дни

Двое
16+
Иммерсивный
Двое
31 марта в 21:30 Пространство Camera
от 15000 ₽
Сказки про слона Хортона
0+
Детский Кукольный
Сказки про слона Хортона
7 марта в 17:00 Театр детской книги «Волшебная лампа»
от 1500 ₽
Таня
16+
Драма
Таня
7 марта в 19:00 Театр на Бронной
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше