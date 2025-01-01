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Буратино
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Спектакль Буратино

Мюзикл с музыкой Рыбникова и стихами Энтина 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

«Буратино!» — музыкальное приключение для всей семьи в Доме музыки

В этом сезоне Театр Карабаса Барабаса представляет захватывающее музыкальное представление «Буратино!», основанное на классической истории о деревянном человечке, созданном мастером Карло. Главный герой, Буратино, отличается не только озорным нравом, но и умением попадать в неприятности.

Сюжет спектакля

Шарманщик Карло изготавливает Буратино, чтобы зарабатывать на жизнь. Однако, не желая слушаться своего «отца», малыш убегает на представление Театра Карабаса Барабаса. Там он совершает настоящий переворот, сорвав гениальную постановку. За это он получает не только наказание, но и неожиданное помилование с денежным вознаграждением в размере 5 золотых монет.

Карабас Барабас, узнав о потайной дверце в каморке Карло, решает проследить за Буратино, чтобы узнать, где живет его создатель. Но кукла оказывается наивной и попадает в лапы мошенников — лисы Алисы и кота Базилио, которые обещают ему увеличить его финансы в 22,5 раза. С этого момента начинается увлекательное путешествие в Страну дураков.

Музыка как ключ к успеху

Композитор Алексей Рыбников создал это музыкальное действо, чтобы оно было интересно как взрослым, так и детям. В спектакле «Буратино!» зрители могут насладиться живой музыкой и увлекательным либретто, которое объединяет поколения. Артисты театра, музыканты и певцы принимают активное участие в действии, не покидая сцену ни на минуту.

Театр как живое взаимодействие

Зрители, приходя на спектакль, становятся частью одного большого театрального действия. Все участники, как на сцене, так и в зале, вовлечены в игру, и исход этого представления зависит от каждого из нас. Это возвращение к истокам театра, обогащенное современными средствами и многовековыми традициями.

Приглашаем вас на спектакль «Буратино!», который подарит незабываемые эмоции и оставит желание вернуться вновь. Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории!

Режиссер
Александр Рыхлов
В ролях
Светлана Бакаева
Арина Кирсанова
Николай Дроздовский
Леонид Сивец
Николай Лютов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽

Фотографии

Буратино

В ближайшие дни

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