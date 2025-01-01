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Буратино
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Спектакль Буратино

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Андрей Былков-Крат, Елена Кушнаренко
Продолжительность 2 часа
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения Буратино: семейная сказка в куклах на сцене театра им. Владимира Былкова

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир известной сказки о Буратино! Вместе с любимыми героями – Мальвиной, Пьеро, Артемоном, шарманщиком Карло, Черепахой Тортиллой, Лисой Алисой, Котом Базилио и Карабасом-Барабасом – вы сможете разгадать тайну Золотого ключика, открывающего двери в мир театра.

Сюжет и Ценности

Это теплая семейная сказка в двух действиях, которая не только вызывает калейдоскоп эмоций, но и воспитывает лучшие человеческие качества: верность, любовь и умение дружить. Спектакль порицает такие негативные черты, как жадность, заносчивость, хитрость и подлость, что делает его особенно актуальным и поучительным.

Уникальные Технологии и Декорации

Подлинное величие спектакля заключается в его необычности и высокотехнологичности. Яркие, замысловатые декорации и потрясающие костюмы дополняются различными системами кукол, театром теней, дымом и мыльными пузырями. Умелое световое и музыкальное сопровождение создает атмосферу сказки и удерживает внимание зрителей.

Синтез Искусств

Данное представление является синтезом всех видов искусств и технологий, которые только можно себе представить в театре кукол. Увидев его один раз, вы обязательно захотите возвращаться снова и снова.

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир, где каждый зритель найдет что-то близкое своему сердцу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 20 сентября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 550 ₽ 13:30 от 550 ₽

Фотографии

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