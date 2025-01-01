Спектакль «Буратино» Ильи Авербуха

Ледовый спектакль «Буратино» во Дворце Ирины Винер

Илья Авербух приглашает вас на уникальный ледовый мюзикл «Буратино». Этот спектакль станет настоящим праздником для всей семьи. В главных ролях выступят известные спортсмены: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Матвей Ветлугин, а также артисты разных жанров — фигуристы, танцоры и цирковые исполнители.

Неповторимые яркие решения

Спектакль впечатлит не только мастерством исполнителей, но и уникальными сценическими и световыми решениями. Зрители смогут насладиться комфортом непосредственно во время просмотра, ведь в Дворце Ирины Винер предусмотрены удобные кресла и широкие проходы.

Условия посещения

Спектакль пройдет с одним антрактом. Вход в здание возможен только по билетам, начиная за 45 минут до начала. Обратите внимание, что дети до 3 лет могут проходить без билета в сопровождении одного из родителей, но не имеют права занимать отдельное место.

Важно! Ожидание в фойе дворца не предусмотрено. Однако на территории комплекса «Лужники» имеются зоны отдыха и кафе, где вы сможете отдохнуть перед началом спектакля.