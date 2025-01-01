Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
«Буратино» Ильи Авербуха
Билеты от 2500₽
Киноафиша «Буратино» Ильи Авербуха

Спектакль «Буратино» Ильи Авербуха

0+
Режиссер Илья Авербух
Возраст 0+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Ледовый спектакль «Буратино» во Дворце Ирины Винер

Илья Авербух приглашает вас на уникальный ледовый мюзикл «Буратино». Этот спектакль станет настоящим праздником для всей семьи. В главных ролях выступят известные спортсмены: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Матвей Ветлугин, а также артисты разных жанров — фигуристы, танцоры и цирковые исполнители.

Неповторимые яркие решения

Спектакль впечатлит не только мастерством исполнителей, но и уникальными сценическими и световыми решениями. Зрители смогут насладиться комфортом непосредственно во время просмотра, ведь в Дворце Ирины Винер предусмотрены удобные кресла и широкие проходы.

Условия посещения

Спектакль пройдет с одним антрактом. Вход в здание возможен только по билетам, начиная за 45 минут до начала. Обратите внимание, что дети до 3 лет могут проходить без билета в сопровождении одного из родителей, но не имеют права занимать отдельное место.

Важно! Ожидание в фойе дворца не предусмотрено. Однако на территории комплекса «Лужники» имеются зоны отдыха и кафе, где вы сможете отдохнуть перед началом спектакля.

Купить билет на спектакль «Буратино» Ильи Авербуха

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
18:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
30 декабря вторник
14:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
18:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
2 января пятница
12:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
16:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
3 января суббота
12:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
16:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
4 января воскресенье
12:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
16:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
5 января понедельник
16:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
6 января вторник
12:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
16:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
7 января среда
12:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽
16:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 2500 ₽

Фотографии

«Буратино» Ильи Авербуха «Буратино» Ильи Авербуха «Буратино» Ильи Авербуха «Буратино» Ильи Авербуха «Буратино» Ильи Авербуха

В ближайшие дни

Василиса Прекрасная
6+
Детский
Василиса Прекрасная
27 декабря в 12:00 Центральный дом работников искусств
от 500 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
12 декабря в 19:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
Билеты
Новогодний арт-эксперимент «Таинственная елка»: самостоятельное путешествие
6+
Детский Иммерсивный
Новогодний арт-эксперимент «Таинственная елка»: самостоятельное путешествие
17 января в 19:00 Музей криптографии
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше