Спектакль Буратино и Новый год

Премьера новогоднего кукольного спектакля «Буратино и Новый год»

Представьте себе идеальный способ отметить Новый год всей семьей: уютный зрительный зал, атмосфера ожидания чуда, красивые куклы, любимые песни и оживающая прямо перед вами настоящая сказка… Всё это ждет вас на премьерных показах нашего нового спектакля «Буратино и Новый год»!

Мы приглашаем вас окунуться в яркую атмосферу праздника, полную веселья и зимних чудес. В новогодних приключениях гостей спектакля будут сопровождать самые любимые герои: Буратино, Мальвина, Пьеро, Артемон, Карабас-Барабас и, конечно, настоящий Дедушка Мороз!

Уникальный кукольный спектакль

Вас ждет кукольный спектакль особого формата, созданный для максимального погружения детей в сказку. Живой вокал, уникальные куклы, постоянное общение со зрительным залом, театральные и иммерсивные сценические приёмы, красочные декорации и профессиональные актёры сделают это новогоднее путешествие незабываемым!

Приглашаем всей семьёй

Приходите к нам всей семьёй и отпразднуйте этот Новый год вместе с Буратино! Подарите себе и своим близким волшебство театрального искусства, яркие эмоции и незабываемые впечатления.