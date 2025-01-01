Меню
Буратино и Новый год
Буратино и Новый год

Спектакль Буратино и Новый год

О концерте/спектакле

Премьера новогоднего кукольного спектакля «Буратино и Новый год»

Представьте себе идеальный способ отметить Новый год всей семьей: уютный зрительный зал, атмосфера ожидания чуда, красивые куклы, любимые песни и оживающая прямо перед вами настоящая сказка… Всё это ждет вас на премьерных показах нашего нового спектакля «Буратино и Новый год»!

Мы приглашаем вас окунуться в яркую атмосферу праздника, полную веселья и зимних чудес. В новогодних приключениях гостей спектакля будут сопровождать самые любимые герои: Буратино, Мальвина, Пьеро, Артемон, Карабас-Барабас и, конечно, настоящий Дедушка Мороз!

Уникальный кукольный спектакль

Вас ждет кукольный спектакль особого формата, созданный для максимального погружения детей в сказку. Живой вокал, уникальные куклы, постоянное общение со зрительным залом, театральные и иммерсивные сценические приёмы, красочные декорации и профессиональные актёры сделают это новогоднее путешествие незабываемым!

Приглашаем всей семьёй

Приходите к нам всей семьёй и отпразднуйте этот Новый год вместе с Буратино! Подарите себе и своим близким волшебство театрального искусства, яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Расписание

13 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
12:00 от 600 ₽
20 декабря
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
11:00 от 800 ₽
21 декабря
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
17:00 от 800 ₽
27 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
11:00 от 600 ₽
28 декабря
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
15:00 от 800 ₽
2 января
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
11:00 от 800 ₽
3 января
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
11:00 от 600 ₽

