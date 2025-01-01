Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Буратино и Дед Мороз
Киноафиша Буратино и Дед Мороз

Спектакль Буратино и Дед Мороз

0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный новогодний спектакль для детей

Интерактивный музыкальный спектакль «Буратино и Дед Мороз» дарит зрителям уникальную возможность стать полноправными участниками волшебной истории.

О сюжете

Срочные новости! Карабас Барабас похитил Новый год, и теперь праздник под угрозой. Мальвина, ставшая Снегурочкой, помогает Дедушке Морозу раздавать подарки детям. Но не стоит паниковать — ведь на помощь приходят Буратино, Пьеро, Арлекино и Артемон! Вместе с юными зрителями они отправляются в захватывающее приключение, чтобы вернуть Новый год.

Интерактив и развлечение

Спектакль обещает множество интерактивных игр и увлекательных заданий. Зрители смогут не только наблюдать за развитием событий, но и активно участвовать в них. Ожидайте известные песни, зажигательные танцы у новогодней ёлки и, конечно же, праздничное настроение!

Место проведения

Действие спектакля разворачивается в фойе, что создаёт атмосферу близости и вовлечённости в происходящее. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на спектакль Буратино и Дед Мороз

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
23 декабря вторник
09:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
24 декабря среда
10:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
25 декабря четверг
10:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2

В ближайшие дни

Деревья умирают стоя
12+
Комедийная драма
Деревья умирают стоя
9 февраля в 18:00 Волгоградская филармония
от 1800 ₽
Мама, это призрак, и мы поженимся!
Драма
Мама, это призрак, и мы поженимся!
24 декабря в 19:00 Новый экспериментальный театр
от 4000 ₽
Нотр-Дам
18+
Драма
Нотр-Дам
29 января в 19:00 Новый экспериментальный театр
от 3200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше