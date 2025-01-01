Интерактивный новогодний спектакль для детей

Интерактивный музыкальный спектакль «Буратино и Дед Мороз» дарит зрителям уникальную возможность стать полноправными участниками волшебной истории.

О сюжете

Срочные новости! Карабас Барабас похитил Новый год, и теперь праздник под угрозой. Мальвина, ставшая Снегурочкой, помогает Дедушке Морозу раздавать подарки детям. Но не стоит паниковать — ведь на помощь приходят Буратино, Пьеро, Арлекино и Артемон! Вместе с юными зрителями они отправляются в захватывающее приключение, чтобы вернуть Новый год.

Интерактив и развлечение

Спектакль обещает множество интерактивных игр и увлекательных заданий. Зрители смогут не только наблюдать за развитием событий, но и активно участвовать в них. Ожидайте известные песни, зажигательные танцы у новогодней ёлки и, конечно же, праздничное настроение!

Место проведения

Действие спектакля разворачивается в фойе, что создаёт атмосферу близости и вовлечённости в происходящее. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!