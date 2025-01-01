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Buon Gusto Band feat Роберт Багратян
Киноафиша Buon Gusto Band feat Роберт Багратян

Buon Gusto Band feat Роберт Багратян

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Soul Night: Концерт музыки в стиле соул в клубе Эссе

Приглашаем вас на музыкальное событие, наполненное глубокими эмоциями и великолепным звучанием — концерт Soul Night. Это вечер, который обещает стать незабываемым благодаря мощным ритмам и мелодиям, заставляющим сердца биться в унисон.

Атмосфера таинства

Концерт начнется с приглушенного света, который постепенно освещает сцену, создавая атмосферу ожидания. На сцене выступит талантливый вокалист Роберт Багратян и группа Buon Gusto. Их музыка — это звук сердца соула, пронизанная проникновенными текстами о любви, страданиях и надежде, которые глубоко резонируют с публикой.

Инструментальная магия

Инструментальная секция включает в себя живые духовые, ритм-секцию и клавишные, создавая богатую текстуру звука. Свингующий ритм и душевные мелодии заставляют зрителей пританцовывать и погружаться в атмосферу музыки. Забавные моменты чередуются с глубокими и трогательными — солисты взаимодействуют с публикой, приглашая её к соучастию.

Эмоциональное взаимодействие

Зрители часто подпевали, закатывали глаза от удовольствия и даже плакали от трогательных исполнений. Каждая композиция — это отдельная история, а финал концерта становится кульминационным моментом, когда энергия достигает пика. Все присутствующие объединяются в едином порыве, наслаждаясь моментом и ощущая силу соул-музыки.

Состав группы

  • Роберт Багратян - вокал
  • Арий Самойленко - альт-саксофон
  • Александр Ушков - гитара
  • Элина Келешян - клавиши
  • Филипп Терацуян - бас-гитара
  • Екатерина Кочубей - барабаны
  • Армен Султанян - перкуссия

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера! Концерт в стиле соул — это не просто шоу, а настоящее переживание, оставляющее в сердцах зрителей долгую память о теплых чувствах и магии музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 16 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1000 ₽

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