Buon Gusto band feat Анастасия Бондарь
Buon Gusto band feat Анастасия Бондарь

Buon Gusto band feat Анастасия Бондарь

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Анонс программы Brazilian Songbook

Бразильская музыка — это уникальный сплав африканских, европейских и индейских музыкальных традиций, сформировавшихся в результате колонизации и работорговли. Исконные жители Бразилии, индейцы, с тростниковыми флейтами, португальцы с певцами и альтистами, а также африканские чернокожие музыканты с их зажигательными ритмами создали музыкальную культуру, которая удивляет и очаровывает.

От классических произведений Вила-Лобоса до мягкого звучания босса-новы и увлекательного бита самбы — бразильская музыка разнообразна и изысканна. В рамках программы вы сможете насладиться творчеством таких выдающихся исполнителей, как Toninho Horta, Moacir Santos, Joao Bosco, Chico Buarque и многих других.

Состав участников

  • Анастасия Бондарь — вокал
  • Кристина Выходцева — рояль
  • Филипп Терацуян — бас
  • Иван Бордунов — барабаны
  • Армен Султанян — перкуссия

Все номера программы будут исполняться на португальском языке, что добавит атмосферности и authenticity вашему вечеру. Приходите и погружайтесь в мир бразильской музыки!

Расписание

Ростов-на-Дону, 14 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1400 ₽

