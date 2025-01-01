Buon Gusto band feat Анастасия Бондарь

Анонс программы Brazilian Songbook

Бразильская музыка — это уникальный сплав африканских, европейских и индейских музыкальных традиций, сформировавшихся в результате колонизации и работорговли. Исконные жители Бразилии, индейцы, с тростниковыми флейтами, португальцы с певцами и альтистами, а также африканские чернокожие музыканты с их зажигательными ритмами создали музыкальную культуру, которая удивляет и очаровывает.

От классических произведений Вила-Лобоса до мягкого звучания босса-новы и увлекательного бита самбы — бразильская музыка разнообразна и изысканна. В рамках программы вы сможете насладиться творчеством таких выдающихся исполнителей, как Toninho Horta, Moacir Santos, Joao Bosco, Chico Buarque и многих других.

Состав участников

Анастасия Бондарь — вокал

— вокал Кристина Выходцева — рояль

— рояль Филипп Терацуян — бас

— бас Иван Бордунов — барабаны

— барабаны Армен Султанян — перкуссия

Все номера программы будут исполняться на португальском языке, что добавит атмосферности и authenticity вашему вечеру. Приходите и погружайтесь в мир бразильской музыки!