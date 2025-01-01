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Бунин
Билеты от 1200₽
Киноафиша Бунин

Спектакль Бунин

Сдержанный спектакль про любовь по рассказам Бунина
Постановка
Электротеатр Станиславский 16+
Продолжительность 2 часа 55 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Бунин» в Электротеатре Станиславский

Электротеатр Станиславский приглашает вас на захватывающий спектакль «Бунин», в котором десять артистов, меняя роли, разыгрывают бунинский цикл «Темные аллеи». Этот спектакль погружает зрителей в мир сложных человеческих эмоций, где герои влюбляются, изменяют и страдают, испытывая всю гамму чувств, находящихся по ту сторону морально-нравственных табу.

Режиссерский дебют

Режиссером спектакля является Светлана Прохорова, выпускница ВГИКа и МИРа, для которой этот проект стал режиссерским дебютом. Она продолжает цикл работ воспитанников известного театрального деятеля Бориса Юхананова, представленный на малой сцене Электротеатра Станиславский.

Интересные факты

Цикл «Темные аллеи» был написан Иваном Буниным в начале XX века и считается одним из лучших произведений русской прозы о любви и страсти. В спектакле зрители смогут увидеть, как классическая литература оживает на сцене, что делает этот проект особенно актуальным и интересным для поклонников театра.

Не упустите возможность стать частью этого эмоционального путешествия в мир Бунина. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Светлана Прохорова
В ролях
Анна Даукаева
Дарья Колпикова
Антон Косточкин
Татьяна Майст
Александр Милосердов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽
11 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽
19 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽
20 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Бунин Бунин Бунин Бунин Бунин Бунин

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