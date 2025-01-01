Спектакль «Бунин» в Электротеатре Станиславский

Электротеатр Станиславский приглашает вас на захватывающий спектакль «Бунин», в котором десять артистов, меняя роли, разыгрывают бунинский цикл «Темные аллеи». Этот спектакль погружает зрителей в мир сложных человеческих эмоций, где герои влюбляются, изменяют и страдают, испытывая всю гамму чувств, находящихся по ту сторону морально-нравственных табу.

Режиссерский дебют

Режиссером спектакля является Светлана Прохорова, выпускница ВГИКа и МИРа, для которой этот проект стал режиссерским дебютом. Она продолжает цикл работ воспитанников известного театрального деятеля Бориса Юхананова, представленный на малой сцене Электротеатра Станиславский.

Интересные факты

Цикл «Темные аллеи» был написан Иваном Буниным в начале XX века и считается одним из лучших произведений русской прозы о любви и страсти. В спектакле зрители смогут увидеть, как классическая литература оживает на сцене, что делает этот проект особенно актуальным и интересным для поклонников театра.

Не упустите возможность стать частью этого эмоционального путешествия в мир Бунина. Билеты уже в продаже!