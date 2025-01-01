Электротеатр Станиславский приглашает вас на захватывающий спектакль «Бунин», в котором десять артистов, меняя роли, разыгрывают бунинский цикл «Темные аллеи». Этот спектакль погружает зрителей в мир сложных человеческих эмоций, где герои влюбляются, изменяют и страдают, испытывая всю гамму чувств, находящихся по ту сторону морально-нравственных табу.
Режиссером спектакля является Светлана Прохорова, выпускница ВГИКа и МИРа, для которой этот проект стал режиссерским дебютом. Она продолжает цикл работ воспитанников известного театрального деятеля Бориса Юхананова, представленный на малой сцене Электротеатра Станиславский.
Цикл «Темные аллеи» был написан Иваном Буниным в начале XX века и считается одним из лучших произведений русской прозы о любви и страсти. В спектакле зрители смогут увидеть, как классическая литература оживает на сцене, что делает этот проект особенно актуальным и интересным для поклонников театра.
Не упустите возможность стать частью этого эмоционального путешествия в мир Бунина. Билеты уже в продаже!