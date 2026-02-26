Спектакль Бунин. Тёмные аллеи

Постановка по рассказам Ивана Бунина из сборника «Тёмные аллеи»

В новом театре Сочи состоится спектакль, основанный на рассказах Ивана Бунина из сборника «Тёмные аллеи». Эта постановка исследует множество оттенков любви, которые, как показывает практика, редко приводят к счастью.

Зрители смогут «перемещаться» из русской глубинки на пляж Ниццы и в эмигрантский Париж. Главные герои сталкиваются с воспоминаниями о потерянных возможностях и обещаниями новой встречи. Эти сценические картины наполнены глубокими психологическими размышлениями и тонкими нюансами человеческих чувств.

Спектакль станет настоящим открытием для любителей драмы, в которой высокие эмоции переплетаются с реальностью. Как утверждал сам Бунин, любовь может быть наваждением, не всегда заканчивающимся счастьем. Герои будут искать ответы на вопросы о том, предназначено ли им помнить о навсегда упущенном или надеяться на новое начало.