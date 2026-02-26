Оповещения от Киноафиши
Бунин. Тёмные аллеи
Бунин. Тёмные аллеи

Спектакль Бунин. Тёмные аллеи

Постановка
Новый театр Сочи 16+
Продолжительность 130 минут
Возраст 16+

О спектакле

Постановка по рассказам Ивана Бунина из сборника «Тёмные аллеи»

В новом театре Сочи состоится спектакль, основанный на рассказах Ивана Бунина из сборника «Тёмные аллеи». Эта постановка исследует множество оттенков любви, которые, как показывает практика, редко приводят к счастью.

Зрители смогут «перемещаться» из русской глубинки на пляж Ниццы и в эмигрантский Париж. Главные герои сталкиваются с воспоминаниями о потерянных возможностях и обещаниями новой встречи. Эти сценические картины наполнены глубокими психологическими размышлениями и тонкими нюансами человеческих чувств.

Спектакль станет настоящим открытием для любителей драмы, в которой высокие эмоции переплетаются с реальностью. Как утверждал сам Бунин, любовь может быть наваждением, не всегда заканчивающимся счастьем. Герои будут искать ответы на вопросы о том, предназначено ли им помнить о навсегда упущенном или надеяться на новое начало.

Февраль
Март
26 февраля четверг
19:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1850 ₽
6 марта пятница
19:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1850 ₽
19 марта четверг
19:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1850 ₽
29 марта воскресенье
18:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1850 ₽

