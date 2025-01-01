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Бунин. Рассказы
Киноафиша Бунин. Рассказы

Спектакль Бунин. Рассказы

Семь рассказов Ивана Бунина в одном спектакле
Постановка
Челябинский Молодежный театр 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Постановка Ивана Миневцева по новеллам Ивана Бунина

В основе нового спектакля лежат новеллы великого русского писателя Ивана Бунина: «Руся», «Муза», «Солнечный удар», «Лёгкое дыхание», «Кавказ», «Пароход "Саратов"» и «В Париже». Это семь рассказов, пронизанных темами любви, предательства и смерти.

Калейдоскоп эмоций

Спектакль погружает зрителей в калейдоскоп персонажей и их историй. Здесь скоротечные, яркие чувства оставляют след на всю жизнь. Мы увидим воспоминания об ушедшей любви и утраченной России, запечатленные в коротких встречах, выплывающих из тумана памяти: сумерки в гостиничном номере, серое купе, шумный трактир с пахнущими мылом скатертями, ночные молнии в старом доме.

Выбор и последствия

Каждый герой сталкивается с выбором, который может изменить его жизнь. За гранью этого выбора лежит либо новая реальность, либо небытие. Спектакль расскажет о любви страстной и безответной, скрытой и причудливой, корыстной и трагической. О любви идеальной, хотя и очень редко счастливой.

Творческая команда

В создании спектакля участвовали:

  • Художник по костюмам: Елена Сластникова
  • Художник по свету: Александр Скрыпник
  • Режиссёр по пластике: Влад Морозов
  • Видеоарт: Дмитрий Иванченко
  • Музыкальный руководитель: Анна Розенберг

Приглашаем вас на этот незабываемый спектакль, который станет настоящим праздником для любителей театра!

Режиссер
Иван Миневцев
В ролях
Екатерина Филимонова
Александр Зайцев
Джамшит Садыгов
Кира Ханжина
Артем Прокудин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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18:30 от 450 ₽
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Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Бунин. Рассказы Бунин. Рассказы Бунин. Рассказы Бунин. Рассказы Бунин. Рассказы Бунин. Рассказы Бунин. Рассказы Бунин. Рассказы Бунин. Рассказы

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