Спектакль Бунин. Рассказы

Постановка Ивана Миневцева по новеллам Ивана Бунина

В основе нового спектакля лежат новеллы великого русского писателя Ивана Бунина: «Руся», «Муза», «Солнечный удар», «Лёгкое дыхание», «Кавказ», «Пароход "Саратов"» и «В Париже». Это семь рассказов, пронизанных темами любви, предательства и смерти.

Калейдоскоп эмоций

Спектакль погружает зрителей в калейдоскоп персонажей и их историй. Здесь скоротечные, яркие чувства оставляют след на всю жизнь. Мы увидим воспоминания об ушедшей любви и утраченной России, запечатленные в коротких встречах, выплывающих из тумана памяти: сумерки в гостиничном номере, серое купе, шумный трактир с пахнущими мылом скатертями, ночные молнии в старом доме.

Выбор и последствия

Каждый герой сталкивается с выбором, который может изменить его жизнь. За гранью этого выбора лежит либо новая реальность, либо небытие. Спектакль расскажет о любви страстной и безответной, скрытой и причудливой, корыстной и трагической. О любви идеальной, хотя и очень редко счастливой.

Творческая команда

В создании спектакля участвовали:

Художник по костюмам: Елена Сластникова

Елена Сластникова Художник по свету: Александр Скрыпник

Александр Скрыпник Режиссёр по пластике: Влад Морозов

Влад Морозов Видеоарт: Дмитрий Иванченко

Дмитрий Иванченко Музыкальный руководитель: Анна Розенберг

Приглашаем вас на этот незабываемый спектакль, который станет настоящим праздником для любителей театра!