Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бунин. О любви
Киноафиша Бунин. О любви

Спектакль Бунин. О любви

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера моноспектакля «Иван Бунин. О любви»

Как сказал поэт: «что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне…» И это так. На наших сценах не хватает лирики — жизни души и сердца. Особенно когда речь идет о самом загадочном и непознаваемом чувстве любви. Эта тема волнует не только писателей и поэтов, но и зрителей. Неудивительно, что театр «Классика» представляет премьеру моноспектакля «Иван Бунин. О любви».

О спектакле

В центре внимания моноспектакля — избранные рассказы Ивана Бунина: «Солнечный удар», «Муза», «Руся» и «Ида». Эти произведения раскрывают глубинные аспекты любви, показывая ее как источник радости и страданий, страсти и прощения. Мы уверены, что каждая из этих историй оставит зрителя неравнодушным.

Творческий состав

Автор инсценировки и режиссёр-постановщик — Д. Катышева. Исполнитель главной роли — молодой артист В. Ковалев, который ранее представил зрителям лирико-драматический спектакль «Сергей Есенин». Его талант и эмоциональная подача создадут уникальную атмосферу на сцене.

Почему стоит посетить

Посещение моноспектакля — это возможность погрузиться в мир чувств и переживаний, волнующих сердца. Любовь во всех её проявлениях, талантливые актерские работы и мастерская инсценировка сделают вечер незабываемым. Не упустите шанс стать частью этого эмоционального путешествия!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Jazzberry Санкт-Петербург, Синопская наб., 52 
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Деревня канатоходцев
12+
Драма Современная драма
Деревня канатоходцев
6 сентября в 16:00 Скороход
от 1900 ₽
Загадка амулета
6+
Детский Иммерсивный
Загадка амулета
11 октября в 12:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2700 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
14 сентября в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше