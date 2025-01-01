Спектакль Бунин. О любви

Премьера моноспектакля «Иван Бунин. О любви»

Как сказал поэт: «что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне…» И это так. На наших сценах не хватает лирики — жизни души и сердца. Особенно когда речь идет о самом загадочном и непознаваемом чувстве любви. Эта тема волнует не только писателей и поэтов, но и зрителей. Неудивительно, что театр «Классика» представляет премьеру моноспектакля «Иван Бунин. О любви».

О спектакле

В центре внимания моноспектакля — избранные рассказы Ивана Бунина: «Солнечный удар», «Муза», «Руся» и «Ида». Эти произведения раскрывают глубинные аспекты любви, показывая ее как источник радости и страданий, страсти и прощения. Мы уверены, что каждая из этих историй оставит зрителя неравнодушным.

Творческий состав

Автор инсценировки и режиссёр-постановщик — Д. Катышева. Исполнитель главной роли — молодой артист В. Ковалев, который ранее представил зрителям лирико-драматический спектакль «Сергей Есенин». Его талант и эмоциональная подача создадут уникальную атмосферу на сцене.

Почему стоит посетить

Посещение моноспектакля — это возможность погрузиться в мир чувств и переживаний, волнующих сердца. Любовь во всех её проявлениях, талантливые актерские работы и мастерская инсценировка сделают вечер незабываемым. Не упустите шанс стать частью этого эмоционального путешествия!