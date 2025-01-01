БумеR. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене

Юбилейный концерт группы "БумеR" в Академ джаз клубе

Группа Юрия Алмазова "БумеR" отмечает 20 лет своего творчества! Это значимое событие станет отличной возможностью для зрителей насладиться легендарными хитами, которые полюбились всей стране. В программе концерта звучат такие песни, как "Москва — Магадан", "Не плачь", "В парках городских", "Багульник", "Не люби её" и многие другие.

Ироничный шансон от наследников традиций

Вас ожидает уютный вечер под ритмы ироничного и танцевального шансона, написанного на стихи известного продюсера группы "Воровайки" Юрия Алмазова. После его внезапной смерти в 2019 году, "БумеR" продолжил свою деятельность, и новым вокалистом стал Игорь Кулинич, который был другом семьи и коллегой Юрия. С ним на сцене выступает бессменный музыкант Пётр Шнайдер.

Новая жизнь для старых хитов

"БумеR" дарит новым звучанием старым хитам. На этом долгожданном юбилейном концерте зрителей ожидает качественный звук и свет, а главное — возможность танцевать и вспоминать лучшие моменты двух десятилетий истории любимой группы.

Приготовьтесь к празднику

Готовы зажечь под любимые песни? Не упустите шанс посетить юбилей группы "БумеR" — мы ждём вас в Академ джаз клубе!