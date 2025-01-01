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БумеR. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене
Билеты от 1500₽
Киноафиша БумеR. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене

БумеR. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы «БумеR» в Академ джаз клубе

Группа Юрия Алмазова «БумеR» отмечает значимое событие — 20 лет творческой деятельности на сцене Академ джаз клуба! Этот юбилейный концерт станет уникальной возможностью для зрителей услышать легендарные хиты, которые поёт вся страна.

Знаковые хиты

В программе концерта прозвучат популярные композиции, такие как «Москва — Магадан», «Не плачь», «В парках городских», «Багульник», «Не люби ее» и многие другие. Вас ожидает тёплый вечер, наполненный ироничным и танцевальным шансоном на стихи Юрия Алмазова, который также является продюсером группы «Воровайки».

Новая страница в истории группы

После трагической смерти Юрия Алмазова в 2019 году, группа продолжила свою деятельность. Новым вокалистом стал Игорь Кулинич — близкий друг семьи и коллега Юрия по последнему десятилетию его жизни. На сцене также выступит бессменный музыкант Пётр Шнайдер. «БумеR» даёт старым хитам новую жизнь, а этот концерт обещает стать настоящим праздником для поклонников.

Что ожидать на концерте

На юбилейном концерте зрителей ждёт качественный звук, эффектное освещение и, конечно, возможность потанцевать под любимые песни. Приходите вспомнить лучшие моменты двух десятилетий истории вашей любимой группы!

Готовы зажечь на празднике? Не пропустите юбилей группы «БумеR» — мы ждём вас в Академ джаз клубе!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
19:30 от 1500 ₽

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