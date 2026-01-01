Трогательная история о детстве двух девочек

«Бумажный кораблик» — это трогательная история, основанная на реальных событиях, которая рассказывает о детстве двух девочек, Лиды и Вали. Действие спектакля разворачивается на фоне Великой Отечественной войны, когда главные героини стали свидетелями судьбоносных моментов своей жизни.

Лида и Валя — не просто девочки, а настоящие мудрецы для своего возраста, наполненные надеждой и мечтами. Их основная цель — добраться до Куйбышева, где на авиационном заводе будет работать папа Лиды. Эта мечта связывает их, придаёт силы и вдохновляет на сложном пути.

Спектакль «Бумажный кораблик» был отмечен и вошёл в пятёрку победителей фестиваля «Обычные истории». Он не только затрагивает важные исторические события, но и бережно передаёт воспоминания ветеранов завода АО РКЦ «Прогресс», которые были свидетелями тех трудных времен и вдохновляют новые поколения своей богатой историей.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который оставляет глубокий след в душе и заставляет задуматься о человеческой стойкости и надежде в самые трудные времена.