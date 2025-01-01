Спектакль Бумажная сказка

Меню
Бумажная сказка
Режиссер Дарья Витан, Василиса Галсанова
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Это история о зайце, который ужасно стеснялся своих ушей и считал их неправильными

Приглашаем вас на удивительную историю о зайце, который мучился из-за своих длинных ушей. Главный герой считал, что они неправильные и непривлекательные. В своем стремлении быть как все, он пытался переделать свои уши, подражая другим животным: кисточкам белки, трубочке медведя, приглаженным ушам сороки и даже рогам оленя. Однако эти попытки лишь сделали его посмешищем для жителей леса.

Ураган, который изменил всё

Но однажды судьба подарила зайцу шанс проявить свою истинную ценность. Он услышал надвигающийся ураган своими чуткими ушами и смог предупредить всех лесных обитателей о надвигающейся беде. Благодаря его внимательности и смелости лесные жители были спасены от гибели.

Уникальность каждого

Эта сказочная история учит нас важному: каждый из нас уникален и особенный, и не стоит стремиться быть похожим на кого-то другого. В спектакле «Уши зайца» поднимаются темы самопринятия и силы индивидуальности, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов.

Не пропустите возможность погрузиться в невероятный мир театра, который не только развлекает, но и учит добру и пониманию.

4 октября
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
15:00 от 800 ₽
2 ноября
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
15:00 от 1200 ₽
6 декабря
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
15:00 от 1200 ₽

