Спектакль «Бумажная история» — волшебство для всей семьи от Театра «Домик на крыше»

Приглашаем вас провести зиму с ярким и веселым спектаклем «Бумажная история»! Эта фееричная и красочная постановка подарит вам и вашему ребенку множество положительных эмоций.

Уникальное бумажное шоу

В «Бумажной истории» каждый сможет стать участником удивительного бумажного шоу. Капризному снеговику стало скучно зимой, и он отправился на поиски более интересного времени года. Что из этого получилось — вы не только увидите, но и сможете почувствовать на себе!

Впечатляющие моменты

Вас ждут незабываемые мгновения: вы сможете покидаться бумажным снегом, прыгнуть в огромный бумажный сугроб и понять, что лучше всего быть здесь и сейчас. Насладитесь этим моментом по полной!

Дополнительные мероприятия

После спектакля в 14:00 приглашаем юных зрителей на мастер-класс по квилингу. А взрослых ждёт увлекательная беседа с детским нутрициологом Ольгой Комковой, где вы сможете задать все интересующие вас вопросы.

Не упустите шанс насладиться этим уникальным спектаклем и провести время с пользой для всей семьи!