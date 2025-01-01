Фееричное бумажное шоу для самых маленьких в Домике на крыше

Приглашаем вас и ваших детей на яркое, красочное и незабываемое представление «Бумажная история»! Это уникальное шоу подарит вам массу положительных эмоций и станет настоящим праздником для всей семьи.

Удивительный мир бумаги

В спектакле участвуют все – от мала до велика! Вас ждет фантастическое бумажное шоу, волшебный фейерверк из бумаги и множество увлекательных моментов. Главный герой, капризный снеговик, отправляется на поиски более интересного времени года. Что же из этого получится? Вам предстоит не только увидеть, но и ощутить атмосферу спектакля: покидаться бумажным снегом, прыгнуть в огромный бумажный сугроб и понять, что лучше всего быть здесь и сейчас, наслаждаясь каждым моментом!

Дополнительные активности после спектакля

После представления в 14:00 для детей будет организован увлекательный мастер-класс. А для взрослых состоится встреча с Альфией Ахметовой, которая ответит на актуальные вопросы, касающиеся детской речи. Это отличная возможность узнать больше о развитии вашего ребенка и получить советы от эксперта.

Не упустите шанс провести время с семьей и погрузиться в волшебный мир «Бумажной истории»!