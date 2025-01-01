Мистическая вселенная Булгакова

Души возлюбленных оживают в Москве начала XX века. Каждый из героев стремится спасти свою любовь, осознавая, что готов пойти на всё ради неё. Это история о жертвах, надежде и поисках счастья, где мистические силы ведут борьбу за каждую душу.

Сюжет

Главные персонажи сталкиваются с непростыми выборами:

Писатель , чья рукопись так и не увидела свет, готов отдать жизнь ради признания и любви к своему творению.

Отчаявшийся богач , обладающий всем, кроме возлюбленной, отрекается от самого себя.

Женщина, потерявшая статус, открывает специальное «ателье с услугами», надеясь на счастье с любимым.

Каждый из них попадает в ловушку собственных грехов, мечтая о свободе, но оказываясь в оковах своих желаний.

Мистическая Вселенная Булгакова

Спектакль погружает зрителей в мир произведений Михаила Булгакова, включая сцены из «Зойкиной квартиры», «Мастера и Маргариты», «Театрального романа». Зрители зададутся вопросом: стоит ли жертвовать всем ради любви, даже если она настоящая?

Режиссура и актерский состав

Режиссером-постановщиком является Татьяна Степченкова. В спектакле участвуют талантливые актеры:

Лилия Емельянова

Арина Смирнова

Анна Горбачева

Анастасия Петрова

Ника Рубина

Илья Карпухин

Игорь Назайкин

Дина Тишковская

Александр Тишковский

Дмитрий Оглезнев

Анна Денисова

Александр Попрядухин

Анна Колесникова

Надежда Шапошникова

Максим Шкерменев

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обещает оставить след в сердцах зрителей!