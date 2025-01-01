Меню
Булгаков. Мистический триптих
16+
Режиссер Татьяна Степченкова
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мистическая вселенная Булгакова

Души возлюбленных оживают в Москве начала XX века. Каждый из героев стремится спасти свою любовь, осознавая, что готов пойти на всё ради неё. Это история о жертвах, надежде и поисках счастья, где мистические силы ведут борьбу за каждую душу.

Сюжет

Главные персонажи сталкиваются с непростыми выборами:

  • Писатель, чья рукопись так и не увидела свет, готов отдать жизнь ради признания и любви к своему творению.
  • Отчаявшийся богач, обладающий всем, кроме возлюбленной, отрекается от самого себя.
  • Женщина, потерявшая статус, открывает специальное «ателье с услугами», надеясь на счастье с любимым.

Каждый из них попадает в ловушку собственных грехов, мечтая о свободе, но оказываясь в оковах своих желаний.

Мистическая Вселенная Булгакова

Спектакль погружает зрителей в мир произведений Михаила Булгакова, включая сцены из «Зойкиной квартиры», «Мастера и Маргариты», «Театрального романа». Зрители зададутся вопросом: стоит ли жертвовать всем ради любви, даже если она настоящая?

Режиссура и актерский состав

Режиссером-постановщиком является Татьяна Степченкова. В спектакле участвуют талантливые актеры:

  • Лилия Емельянова
  • Арина Смирнова
  • Анна Горбачева
  • Анастасия Петрова
  • Ника Рубина
  • Илья Карпухин
  • Игорь Назайкин
  • Дина Тишковская
  • Александр Тишковский
  • Дмитрий Оглезнев
  • Анна Денисова
  • Александр Попрядухин
  • Анна Колесникова
  • Надежда Шапошникова
  • Максим Шкерменев

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обещает оставить след в сердцах зрителей!

