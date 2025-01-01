Души возлюбленных оживают в Москве начала XX века. Каждый из героев стремится спасти свою любовь, осознавая, что готов пойти на всё ради неё. Это история о жертвах, надежде и поисках счастья, где мистические силы ведут борьбу за каждую душу.
Главные персонажи сталкиваются с непростыми выборами:
Каждый из них попадает в ловушку собственных грехов, мечтая о свободе, но оказываясь в оковах своих желаний.
Спектакль погружает зрителей в мир произведений Михаила Булгакова, включая сцены из «Зойкиной квартиры», «Мастера и Маргариты», «Театрального романа». Зрители зададутся вопросом: стоит ли жертвовать всем ради любви, даже если она настоящая?
Режиссером-постановщиком является Татьяна Степченкова. В спектакле участвуют талантливые актеры:
Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обещает оставить след в сердцах зрителей!