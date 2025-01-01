Меню
Булгаков. Куклы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Булгаков. Куклы

Спектакль Булгаков. Куклы

Постановка
Театр им. Булгакова 12+
Продолжительность 3 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Путешествие по миру «Мастера и Маргариты»

Постановка Театра им. Булгакова

 

Спектакль «Булгаков. Куклы.» по мотивам произведений М.А. Булгакова — это неожиданный синтез драматического театра и театра кукол. Актеры и куклы взаимодействуют на равных: спорят, соглашаются, дополняют друг друга на пути к главной цели — раскрыть тайну одного из величайших произведений русской литературы, романа «Мастер и Маргарита».

Великий роман

Спектакль переносит зрителей на знаковые площадки булгаковского мира: на балкон к Понтию Пилату, на скамейку на Патриарших прудах, в Варьете и даже в рабочий кабинет самого Булгакова. И люди, и куклы обсуждают важные и вечные вопросы, задаваемые великим романом.

Вечные вопросы в центре повествования

Спектакль обращается к извечным темам: что такое любовь, есть ли грех страшнее трусости, где проходит граница между добром и злом, что остается после человека, и какова природа таланта? А также — так ли уж сильно мы отличаемся от героев великого романа?

«Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...»

Творческая команда и актерский состав

Режиссер-постановщик и автор инсценировки — Ольга Аничкова. В ролях: Виктория Мустафина, Филипп Хитров, Игорь Климов, Сергей Лобанов, Мария Кондратова, Михаил Липкин, Елена Бобкова, Артём Глотов, Никита Симонов-Мучкаев.

Режиссер
Ольга Аничкова
В ролях
Артем Глотов
Виктория Мустафина
Игорь Климов
Борис Чернышов
Филипп Хитров

Купить билет на спектакль Булгаков. Куклы

Помощь с билетами
Ноябрь
28 ноября пятница
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 1000 ₽

Фотографии

Булгаков. Куклы

