Булез – 100

Расширение вселенной Пьера Булеза: Концерт к столетию композитора

В этом году мир отмечает столетие со дня рождения выдающегося французского композитора и дирижера Пьера Булеза. В честь этого события Дом культуры «ГЭС-2» подготовил уникальный концерт, посвященный его творчеству.

Концерт в двух частях

В программе выступления - два поздних шедевра Булеза, которые объединены концепцией work-in-progress. Эта идея подразумевает, что произведение искусства постоянно развивается и не имеет устоявшейся финальной формы. Булез верил, что каждое произведение — это всего лишь один из возможных вариантов его реализации, открывающий новые пути для интерпретации.

Билеты и стоимость

Билеты на концерт уже доступны для покупки. Рекомендуем приобрести их заранее, так как цена будет увеличиваться ближе к дате мероприятия:

28 июля — 10 сентября: 2300 руб.

11 сентября — 2 октября: 2600 руб.

2 – 14 октября: 2900 руб.

15 – 24 октября: 3200 руб.

Стоимость льготного билета остается фиксированной и составляет всего 1300 руб.

Не упустите возможность

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального путешествия в мир Пьера Булеза. Откройте для себя его уникальный взгляд на музыку и искусство. Забронируйте свой билет уже сегодня!