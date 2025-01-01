Булез – 100

В этом году мир отмечает столетие со дня рождения выдающегося французского композитора и дирижера Пьера Булеза. В честь этого события Дом культуры «ГЭС-2» подготовил уникальный концерт, посвященный его творчеству.
В программе выступления - два поздних шедевра Булеза, которые объединены концепцией work-in-progress. Эта идея подразумевает, что произведение искусства постоянно развивается и не имеет устоявшейся финальной формы. Булез верил, что каждое произведение — это всего лишь один из возможных вариантов его реализации, открывающий новые пути для интерпретации.
Билеты на концерт уже доступны для покупки. Рекомендуем приобрести их заранее, так как цена будет увеличиваться ближе к дате мероприятия:
Стоимость льготного билета остается фиксированной и составляет всего 1300 руб.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального путешествия в мир Пьера Булеза. Откройте для себя его уникальный взгляд на музыку и искусство. Забронируйте свой билет уже сегодня!