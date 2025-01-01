Музыкально-поэтический моноспектакль Ивана Щеглова в Квартире на Тверской

Театр «Академия слова» представляет уникальный музыкально-поэтический моноспектакль «Давайте восклицать, Друг другом восхищаться». Это произведение посвящено теме ценности человеческой жизни и любви, наполненное теплотой и ностальгией, которое пробуждает добрые чувства у каждого зрителя.

Булат Окуджава — поэт и бард

Булат Шалвович Окуджава — всемирно известный бард, автор более 800 стихотворений, многие из которых стали знаменитейшими песнями. Сам Окуджава не любил определение «бард», подчеркивая, что для него важнее всего быть поэтом. В 17 лет он отправился на фронт, и, несмотря на все ужасы войны, старался не говорить о своем опыте. По его словам: «Воевал не я. Воевал юноша с моим именем и фамилией». Окуджава был романтиком, и его жизнь была тесно связана с его родиной, что побуждало его бороться за её честь и достоинство.

Творческий путь спектакля

В рамках спектакля звучат как стихи, так и воспоминания поэта, а также песни в обработке композитора и музыканта Александра Блока, лауреата международного конкурса. Мастерская литературы и драматургии, работающая в составе Москонцерта, на протяжении более полувека сохраняет и оберегает устное слово, представляя важные творческие события и яркие актерские судьбы.

Искусство слова и традиции

Среди выдающихся мастеров речевого жанра, работавших в Москонцерте, были такие имена, как Андрей Гончаров, Александр Азарин, Вячеслав Сомов, Эммануил Каминка и Вадим Маратов. Сегодня артисты под руководством Сергея Михайловского продолжают развивать искусство и традиции лучших исполнителей художественного слова, сохраняя великолепную пластику речи и не снижая поэзию до прозы.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и музыки с спектаклем «Давайте восклицать» — это незабываемое впечатление, полное любви и теплоты!