Спектакль Булат Окуджава. Часовые любви

Музыкально-поэтическая программа «Часовые любви» к 101-летию Булата Окуджавы

К 101-летию со дня рождения Булата Окуджавы, яркой звезды русской поэзии, театр «НЕОЛИРА» представляет уникальную музыкально-поэтическую программу «Часовые любви». Окуджава обладал редким даром: он умел мудрые мысли излагать простыми словами, а в земной женщине видеть богиню. Его поэзия служила Чести, Благородству и Достоинству, оставляя нам надежду на лучшее.

Творчество Булата Окуджавы

Поэзия Окуджавы — это волшебное эхо русской литературы. Его строки напоминают нам о важности чувства собственного достоинства и любви. В программе прозвучат самые известные и любимые стихотворения и песни поэта.

Антон Тарасов — ваш проводник в мир поэзии

Читает программу Антон Тарасов, художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Его чуткая натура и умудрённость позволят зрителям погрузиться в чарующую глубину стихотворений Окуджавы. Антон — не только талантливый чтец, но и композитор, автор известных хитов и книг, таких как «Ирония фарта» и «Карельская сага». Он также основал театр «НЕОЛИРА» и стал организатором фестиваля «Белая ночь поэзии».

Увлекательное начало вечера

Вечер начнётся с экскурсией по музею-квартире выдающегося русского архитектора Леонтия Николаевича Бенуа под аккомпанемент арфы. Каждому гостю будет предложен welcome drink, а все билеты участвуют в розыгрыше призов от театра.

Комфорт и удобства для зрителей

Для любителей комфорта предусмотрены VIP-кресла в первом ряду партера. Также имеются билеты категории «Диваны», которые включают банкетное предложение с закусками и напитками, а также подарком от театра.

Информация о театре «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. В его репертуаре более ста представлений, включая поэтические вечера, стендапы и спектакли. Каждый проект театра дарит зрителям уникальные эмоции и впечатления.

Продолжительность программы: 1 час 30 минут.