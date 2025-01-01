Спектакль Букашки. Фантазия!

Детская пластическая постановка

Слышите? Слышите — на полянке играет музыка? Так тиииииихо-тихо…

Уменьшаемся до размера букашки

И вот вы уменьшаетесь до размера букашки. А чем меньше становитесь, тем громче музыка.

Жизнь маленьких существ

Вот вы удивитесь, когда увидите, сколько букашек живёт в траве, под листочками, на веточках. Они не только трудолюбивые, но и творческие.

Танцы светлячков и музыка божьих коровок

Знаете, в каком стиле танцуют светлячки? А какой любимый музыкальный инструмент у божьих коровок?

Язык муравьёв и рифмы стрекоз

На каком языке разговаривают муравьи? Какие рифмы в песнях стрекоз?

Прыжки кузнечиков и танец гусениц

Как далеко способны прыгать кузнечики? И кому посвящает танец гусеница?

Маленькие жители планеты

В музыкально-пластическом спектакле с интерактивными элементами вы понаблюдаете за самыми маленькими жителями планеты — симпатичными и жизнерадостными букашками.