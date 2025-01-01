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Букашки. Фантазия!
Билеты от 800₽
Киноафиша Букашки. Фантазия!

Спектакль Букашки. Фантазия!

Постановка
Театр Терезы Дуровой 0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Детская пластическая постановка 

Слышите? Слышите — на полянке играет музыка? Так тиииииихо-тихо…

Уменьшаемся до размера букашки
И вот вы уменьшаетесь до размера букашки. А чем меньше становитесь, тем громче музыка.

Жизнь маленьких существ
Вот вы удивитесь, когда увидите, сколько букашек живёт в траве, под листочками, на веточках. Они не только трудолюбивые, но и творческие.

Танцы светлячков и музыка божьих коровок
Знаете, в каком стиле танцуют светлячки? А какой любимый музыкальный инструмент у божьих коровок?

Язык муравьёв и рифмы стрекоз
На каком языке разговаривают муравьи? Какие рифмы в песнях стрекоз?

Прыжки кузнечиков и танец гусениц
Как далеко способны прыгать кузнечики? И кому посвящает танец гусеница?

Маленькие жители планеты
В музыкально-пластическом спектакле с интерактивными элементами вы понаблюдаете за самыми маленькими жителями планеты — симпатичными и жизнерадостными букашками.

Режиссер
Ольга Сидоркевич
В ролях
Борис Рывкин
Эмиль Рывкин
Арсений Краковский
Оксана Варняга
Дария Ермакович

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 800 ₽

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