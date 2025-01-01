Спектакль Букашки. Фантазия!

Слышите? Слышите — на полянке играет музыка? Так тиииииихо-тихо…
Уменьшаемся до размера букашки
И вот вы уменьшаетесь до размера букашки. А чем меньше становитесь, тем громче музыка.
Жизнь маленьких существ
Вот вы удивитесь, когда увидите, сколько букашек живёт в траве, под листочками, на веточках. Они не только трудолюбивые, но и творческие.
Танцы светлячков и музыка божьих коровок
Знаете, в каком стиле танцуют светлячки? А какой любимый музыкальный инструмент у божьих коровок?
Язык муравьёв и рифмы стрекоз
На каком языке разговаривают муравьи? Какие рифмы в песнях стрекоз?
Прыжки кузнечиков и танец гусениц
Как далеко способны прыгать кузнечики? И кому посвящает танец гусеница?
Маленькие жители планеты
В музыкально-пластическом спектакле с интерактивными элементами вы понаблюдаете за самыми маленькими жителями планеты — симпатичными и жизнерадостными букашками.