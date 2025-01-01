Меню
Букашкабаре «Высокий полет»
Билеты от 1000₽
Букашкабаре «Высокий полет»

Спектакль Букашкабаре «Высокий полет»

Постановка
Театр на набережной. Новая сцена 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Букашкабаре» представляет: «Высокий полет» в Театре на набережной

Нет без любви никакого творенья! Не обойтись без вдохновения, чтобы подняться ввысь. А что мешает героям музыкального спектакля «Высокий полет»? Кажется, это вечные соперники: тщеславие, зависть и неверие в свои силы.

О чем спектакль?

В «Букашкабаре» маленькие букашки мечтают о дружном творческом полете. Они стремятся ставить музыкальные спектакли, полные песен, танцев и чудес. Однако, как и у людей, им иногда мешает разобщенность и внутренние конфликты. Сумеют ли они преодолеть эти преграды и создать свой музыкальный подарок для зрителей?

Интересные факты

  • Спектакль «Высокий полет» объединяет элементы театра, музыки и танца, что делает его уникальным.
  • Создатели спектакля вдохновлялись детскими сказками и классическими произведениями о дружбе и сотрудничестве.
  • В ходе спектакля зрители смогут насладиться не только зажигательными номерами, но и поучительными моментами, раскрывающими важность единства и поддержки.

Приходите и погрузитесь в мир волшебства и вдохновения вместе с букашками!

Режиссер
Евгения Бордзиловская
В ролях
Даяна Бадмаева
Никита Малышев
Людмила Скорлупкина
Роман Голубев
Анастасия Хаитбаева

Купить билет на спектакль

Расписание

4 октября
Театр на набережной. Новая сцена Москва, Хамовнический Вал, 2
14:00 от 1000 ₽

Фотографии

Букашкабаре «Высокий полет» Букашкабаре «Высокий полет» Букашкабаре «Высокий полет» Букашкабаре «Высокий полет» Букашкабаре «Высокий полет» Букашкабаре «Высокий полет»

