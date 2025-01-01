Спектакль Букашкабаре «Высокий полет»

Нет без любви никакого творенья! Не обойтись без вдохновения, чтобы подняться ввысь. А что мешает героям музыкального спектакля «Высокий полет»? Кажется, это вечные соперники: тщеславие, зависть и неверие в свои силы.
В «Букашкабаре» маленькие букашки мечтают о дружном творческом полете. Они стремятся ставить музыкальные спектакли, полные песен, танцев и чудес. Однако, как и у людей, им иногда мешает разобщенность и внутренние конфликты. Сумеют ли они преодолеть эти преграды и создать свой музыкальный подарок для зрителей?
Приходите и погрузитесь в мир волшебства и вдохновения вместе с букашками!