Спектакль Бука

Постановка
Желтый квадрат 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Заяц и его друзья: интерактивный спектакль по мотивам пьесы М. Супонина

В Театре «Жёлтый Квадрат» зрителей ждёт незабываемый кукольный интерактивный спектакль по мотивам пьесы М. Супонина. Главный герой — капризный Зайчик, который отказывается дружить с окружающими. Но весёлые ребята решают помочь ему преодолеть свой колючий характер.

Спектакль особенно понравится тем, кто ценит интерактивные постановки и истории о дружбе. Зрители не просто наблюдают за развитием событий, но и становятся активными участниками истории. У них есть шанс подарить Зайчику самое важное — свою дружбу!

Не упустите возможность стать частью этой удивительной компании и помочь Зайчику открыть своё сердце для дружбы и веселья.

Исполнители
Супонин М

Март
8 марта воскресенье
12:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95
от 750 ₽

Фотографии

Бука Бука Бука Бука

