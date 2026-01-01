Театральная игра «Бука» для самых маленьких

«Бука» — это яркий интерактивный спектакль для детей от 3 до 6 лет и их родителей, созданный по одноименной пьесе известного драматурга Михаила Супонина. Режиссёр-постановщик Ольга Шилова, композитор Светлана Коларкова и художник-постановщик Иван Николаев объединили свои таланты, чтобы подарить юным зрителям увлекательный опыт знакомства с миром театра.

История о дружбе и поисках себя

Главный герой, вредный зайчонок по имени Бука, совершенно не умеет дружить и, как ему кажется, не хочет в этом признаваться. Пока остальные радуются солнечному дню и весело проводят время, наш зайчонок остаётся хмурым и нелюдимым. Однако судьба приготовила для него сюрприз — в сказку приходит Лиса и меняет всё.

Что ждёт юных зрителей?

Сможет ли Бука справиться со своими страхами и научиться дружить? Найдёт ли он новых друзей? На эти волнующие вопросы юные зрители найдут ответы, участвуя в интерактивной игровой форме. Говорят, что не только Бука сможет завести новые знакомства, но и все, кто примет участие в этой захватывающей истории!

Команда спектакля