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Бука
Билеты от 1600₽
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Спектакль Бука

Постановка
Домик Фанни Белл 0+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Бука» в театре «Домик Фанни Белл»

Приглашаем вас на новый спектакль «Бука», который состоится в семейном театре «Домик Фанни Белл». Это удивительное представление выполнено в духе театральной клоунады, вдохновленной итальянской комедией дель арте.

Сюжет

«Бука» — это невероятно смешная и неназойливо поучительная история о зайце, который не только плохо воспитан, но и постоянно сердит. Он не интересуется ничем и не имеет друзей. Однако два веселых персонажа, Лаврушка и Барбариска, решают попробовать изменить его. И, о чудо, им это удается! С помощью маленьких зрителей Бука преображается до неузнаваемости и становится добрым и жизнерадостным, даже меняет свое имя!

Музыка и танцы

Спектакль наполнен зажигательной музыкой и танцами, которые создают атмосферу веселья и радости. Зрителей ждут фантастические превращения главного героя в волка, медведя и даже восточного факира!

Для всей семьи

Не упустите возможность посетить это представление для всей семьи! Убедитесь, что когда мы работаем вместе с друзьями, все получается, и сказки становятся веселыми и увлекательными!

Режиссер
Захар Хунгуреев
В ролях
Захар Хунгуреев
Маргарита Богородская
Наталия Трубникова
Грета Шушчевичуте
Борис Перцель

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽
17 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
17:00 от 1600 ₽

Фотографии

Бука Бука Бука Бука Бука Бука Бука Бука Бука Бука

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