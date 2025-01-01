Спектакль «Бука» в театре «Домик Фанни Белл»

Приглашаем вас на новый спектакль «Бука», который состоится в семейном театре «Домик Фанни Белл». Это удивительное представление выполнено в духе театральной клоунады, вдохновленной итальянской комедией дель арте.

Сюжет

«Бука» — это невероятно смешная и неназойливо поучительная история о зайце, который не только плохо воспитан, но и постоянно сердит. Он не интересуется ничем и не имеет друзей. Однако два веселых персонажа, Лаврушка и Барбариска, решают попробовать изменить его. И, о чудо, им это удается! С помощью маленьких зрителей Бука преображается до неузнаваемости и становится добрым и жизнерадостным, даже меняет свое имя!

Музыка и танцы

Спектакль наполнен зажигательной музыкой и танцами, которые создают атмосферу веселья и радости. Зрителей ждут фантастические превращения главного героя в волка, медведя и даже восточного факира!

Для всей семьи

Не упустите возможность посетить это представление для всей семьи! Убедитесь, что когда мы работаем вместе с друзьями, все получается, и сказки становятся веселыми и увлекательными!