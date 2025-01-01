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Бука
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Спектакль Бука

Постановка
Дагестанский театр кукол 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Бука»: Приключения зайчонка в лесу

Спектакль «Бука» рассказывает о зайчонке, который, несмотря на свой юный возраст, переживает настоящие трудности. Он мал, грустен и обижен на весь мир. Из-за своей замкнутости зайчонок не находит друзей, и лесные жители окрестили его Букой.

Сюжет и персонажи

Основная идея спектакля заключается в том, что одиночество может быть преодолено. Главный герой, несмотря на свои страхи, оказывается в центре захватывающих событий. Судьба сводит его с опасным Волком, которого боятся все жители леса. Этот зловещий персонаж представляет реальную угрозу для зайчонка: он может мгновенно лишить его жизни, дернув за ниточку, которой зайка связан.

Взаимодействие со зрителями

Однако приключенческий сюжет принимает неожиданный поворот. На помощь зайчонку приходят зрители, которые могут влиять на развитие событий. Это интерактивное взаимодействие делает спектакль уникальным и незабываемым, позволяя каждому зрителю почувствовать себя частью истории.

Интересные факты

Спектакль «Бука» не только развлекает, но и учит детей важным жизненным урокам о дружбе, смелости и преодолении страхов. Постановка основана на известной сказке, и её яркие персонажи и динамичный сюжет делают её привлекательной для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории и поддержать зайчонка в его приключениях!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 3 августа
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
16:00 от 350 ₽

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