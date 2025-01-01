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Бука
Киноафиша Бука

Спектакль Бука

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 0+
Режиссер Валерий Вольховский
Продолжительность 1 час, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Бука» в Челябинском кукольном театре

«Бука» – это трогательная история о зайке, который не желает дружить. Главные герои, весёлые клоуны Кеша и Аполлоша, решают помочь ему и делают всё возможное, чтобы развеселить и заинтересовать его. Вместе с маленькими зрителями они придумывают необычные игры, однако заяц не реагирует на их старания.

Неожиданные повороты сюжета

Ситуация меняется, когда приходит беда. Кеша и Аполлоша, оказавшись в трудной ситуации, проявляют настоящую дружбу и поддержку. Именно в этот момент Бука осознает, насколько важно иметь друзей и как здорово делиться радостью с окружающими.

Интерактивность и вовлеченность

Спектакль ориентирован на детей, что делает его интерактивным. Маленькие зрители могут участвовать в играх и помогать героям находить решения. Это создает атмосферу единства и веселья, а также позволяет детям осознать важность дружбы и взаимопомощи.

Подарите своим детям незабываемые эмоции и научите их важным жизненным урокам через игру и дружбу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 2 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 400 ₽ 13:30 от 300 ₽

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