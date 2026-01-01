Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Буерак
Киноафиша Буерак

Буерак

12+
Возраст 12+

О концерте

Презентация нового альбома группы Буерак

Корпорация шоу-бизнеса «Буерак» приглашает вас на тур-презентацию нового альбома группы с интригующим названием «Ткстуры». Это событие пройдет в г. Новосибирске и обещает стать настоящим праздником для любителей экспериментальной музыки.

Музыкальный стиль и концепция альбома

Альбом «Ткстуры» выводит группу на новый уровень, стирая жанровые границы. Он сочетает элементы эмо, фанка, прогрессив-рока и синтипопа, создавая уникальный музыкальный опыт. Меланхолия и мелодичность эмо 90-х трансформируются в бойкий фанковый грув, а в винтажный звук прогрессив-рока добавляются холодные ритмы синтипопа.

Что услышите на концерте

На концерте прозвучат как новые композиции, так и любимые хиты группы. Зрителей ждет феерия звуков, приправленная фирменной иронией и пост-панковым неоромантизмом. Это идеальный выбор для поклонников Буерака и всех ценителей нестандартной музыки.

Купить билет на концерт Буерак

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
2 апреля четверг
19:00
Закрытый клуб «64/6» Красноярск, Качинская, 64/6
от 1900 ₽
17 апреля пятница
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Просто Лера
12+
Поп
Просто Лера
14 апреля в 19:00 Пространство «Эрмитаж»
от 2200 ₽
Алекс Лим
12+
Авторская песня
Алекс Лим
29 апреля в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2000 ₽
Эпидемия. 30 лет. Симфонический концерт с оркестром
12+
Рок
Эпидемия. 30 лет. Симфонический концерт с оркестром
11 апреля в 20:00 Гранд-холл Сибирь
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше