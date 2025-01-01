Меню
Буерак
Киноафиша Буерак

Буерак

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома группы «Буерак»

Группа «Буерак» готова поразить своих поклонников новыми музыкальными гранями с выходом альбома под названием «Текстуры». Этот альбом знаменует собой переход группы на новый уровень, в котором размываются прежние жанровые рамки.

Музыкальные эксперименты

Сочетая меланхолию и мелодичность эмо 90-х с зажигательным фанковым грувом, «Буерак» создаёт уникальное атмосферное звучание. К тому же, в традиционный прогрессив-рок вкрапляется холодный и ритмичный синтипоп, что делает каждую композицию по-своему интересной.

Не обошлось и без фирменной иронии, сарказма и пост-панкового неоромантизма, которые всегда были отличительной чертой группы. Публика вновь сможет насладиться их умением обращаться с эмоциями и звуками.

Классические хиты

На концерте также прозвучат всеми любимые классические хиты группы, что станет приятным дополнением к новой программе альбома «Текстуры». Это отличная возможность не только услышать новинки, но и окунуться в лучшие моменты их творчества.

Специальное предложение

Не упустите шанс приобрести «FAN билет». Этот билет не является входным, но даёт право на ранний вход на концерт в 18:00, а также включает постер с автографом артистов.!

Приходите на концерт, чтобы стать частью музыкального праздника и насладиться уникальной атмосферой творчества группы «Буерак»!

Купить билет на концерт Буерак

В других городах
Ноябрь
Декабрь
23 ноября воскресенье
18:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 1100 ₽
1 декабря понедельник
19:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 1100 ₽
3 декабря среда
19:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1100 ₽
4 декабря четверг
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 1100 ₽
8 декабря понедельник
19:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 1100 ₽

Фотографии

Буерак

