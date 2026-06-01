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Будут знаки
Киноафиша Будут знаки

Будут знаки

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О выставке

Выставка «Будут знаки»: искусство будущего в сердце города

Выставка «Будут знаки» представляет собой уникальный проект, основанный на коллекции музея, формировавшейся на протяжении почти 40 лет. Она является отражением неуловимой энергии будущего — мерцающей и гипотетической.

В архиве музея хранится последовательное, а местами и случайное собирательство произведений искусства, посвящённых городу и его концепциям. Здесь вы сможете увидеть влияние градостроительства, христианства, утопий и антиутопий на восприятие пространства.

Основной акцент выставки сделан на взаимосвязи человека и места. Язык урбанистики здесь раскрывается через призму коллекционера-фланёра, который, словно путешественник во времени, существует одновременно в разных эпохах. Это создает интересное сопоставление мнений о будущем, городских пространствах и культурных аспектах.

Выставка станут отличным поводом для размышлений о нашей роли в формировании будущего города. Не упустите возможность взглянуть на мир искусства под новым углом.

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В других городах
Июнь
16 июня вторник
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
17 июня среда
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
18 июня четверг
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
19 июня пятница
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
20 июня суббота
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
21 июня воскресенье
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
23 июня вторник
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
24 июня среда
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
25 июня четверг
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
26 июня пятница
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
27 июня суббота
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
28 июня воскресенье
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽

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