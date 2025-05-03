Спектакль Будущее

Премьера совместного проекта Дома культуры и независимого Никитинского театра из Воронежа

С 3 по 15 мая в Доме культуры «ГЭС-2» пройдет премьера совместного проекта Дома культуры и независимого Никитинского театра из Воронежа. Спектакль, созданный под руководством режиссера Юрия Муравицкого, погрузит зрителей в калейдоскоп фантазий о будущем и его возможностях.

Билеты и цены

Билеты на спектакль можно приобрести заранее со скидкой. Обратите внимание на изменение цен ближе к дате проведения:

3–22 апреля: 2400 руб.

23–29 апреля: 2600 руб.

30 апреля – 6 мая: 2800 руб.

7–15 мая: 3000 руб.

Стоимость льготного билета остается неизменной и составляет 1300 руб.

О спектакле

Юрий Муравицкий отмечает: «Каким бы ни был технический прогресс, театр всегда останется местом, где человек рассказывает историю другому человеку. И именно это делает его вечным». В спектакле актеры Никитинского театра создают коллаж из этюдов и монологов на тему будущего. Они рассматривают такие вопросы, как глобальное потепление, роботы-доставщики и новое распределение ролей в семье.

Спектакль является не просто набором вероятностей, а пространством возможностей. «Мы думали, что это будет спектакль о будущем, а он получился о настоящем», — добавляет Муравицкий, подчеркивая экзистенциальные, социальные и личные аспекты этой темы.

После премьеры

После успешной премьеры в Доме культуры «ГЭС-2» спектакль будет показан на сцене Никитинского театра, который был основан Борисом Алексеевым в 2016 году. За время своей работы театр выпустил более 40 спектаклей и неоднократно номинировался на Национальную театральную премию «Золотая Маска».

Создатели спектакля

Режиссер Юрий Муравицкий — опытный педагог и куратор актерской лаборатории в Московской школе нового кино. Его работы отмечены множеством наград, включая «Золотую Маску» за лучший спектакль-эксперимент.

Сценография и видео — работа Кати Щегловой, художника и актрисы, известной сотрудничеством с именитыми режиссерами. Хореограф Никита Чумаков и композитор Ярослав Борисов также внесли значительный вклад в создание спектакля, добавив уникальные музыкальные и танцевальные элементы.

Не упустите возможность!

Приглашаем вас стать частью этого захватывающего театрального опыта. Билеты с учетом скидки можно приобрести уже сегодня!