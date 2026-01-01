Спектакль Буду жить...

Буду жить...
18+
О спектакле

Смех сквозь слёзы: классическая сатира по мотивам пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца»

Пьеса, которую Станиславский назвал «гоголевской», вновь завоюет сердца зрителей. Это яркое произведение, где смешиваются комические и трагические нотки, продемонстрировавшие всю сложность человеческой природы. Семён Подсекальников мечтает о простой ливерной колбасе, но оказывается в центре вихря парадоксальных ситуаций.

События разворачиваются так, что окружающие Семёна — знакомые и соседи, «интеллигенты» и экзальтированные дамы — видят в его «резком решении» шанс для собственной выгоды. Это история о том, как смех может быть горьким, а слёзы — искренними. Не пропустите эту увлекательную сатиру, полную неожиданных поворотов!

Актерский состав

  • Семён Семёнович Подсекальников — Тамакулов Максим
  • Мария Лукьяновна Подсекальникова, его жена — Абрамова Татьяна
  • Серафима Ильинична, его тёща — Ярославская Анастасия
  • Александр Петрович Калабушкин, сосед Семёна — Борихин Павел
  • Маргарита Ивановна, хозяйка ресторана «Красный Бомонд» — Демич Елена
  • Аристарх Доминикович Гранд-Скубик, предводитель русской интеллигенции — Смирнов Александр
  • Раиса Филипповна — Журавлева Елена
  • Виктор Викторович, поэт, пьяница 1 — Капустин Евгений
  • Клеопатра Максимовна — Хамидуллина Альбина
  • Отец Елпидий, пьяница 2 — Глущенко Павел
  • Модистка мадам Софи, официант, женщина из похоронного бюро, бабушка 1 — Окто Ольга
  • Официант, женщина из похоронного бюро, бабушка 2 — Романова Наталья

Команда

Режиссёр: Александр Стариков

Продюсеры: Александр Смирнов, Ирина Поротникова, Валерий Богинский

Не упустите шанс увидеть эту уникальную интерпретацию классического произведения, которое продолжает оставаться актуальным и полным жизненных ситуаций!

7 июня воскресенье
19:00
Синара-центр Екатеринбург, Верх-Исетский б-р, 15/4

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Спектакли по классике литературы
