Спектакль Буду жить...

Смех сквозь слёзы: классическая сатира по мотивам пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца»

Пьеса, которую Станиславский назвал «гоголевской», вновь завоюет сердца зрителей. Это яркое произведение, где смешиваются комические и трагические нотки, продемонстрировавшие всю сложность человеческой природы. Семён Подсекальников мечтает о простой ливерной колбасе, но оказывается в центре вихря парадоксальных ситуаций.

События разворачиваются так, что окружающие Семёна — знакомые и соседи, «интеллигенты» и экзальтированные дамы — видят в его «резком решении» шанс для собственной выгоды. Это история о том, как смех может быть горьким, а слёзы — искренними. Не пропустите эту увлекательную сатиру, полную неожиданных поворотов!

Актерский состав

Семён Семёнович Подсекальников — Тамакулов Максим

Мария Лукьяновна Подсекальникова, его жена — Абрамова Татьяна

Серафима Ильинична, его тёща — Ярославская Анастасия

Александр Петрович Калабушкин, сосед Семёна — Борихин Павел

Маргарита Ивановна, хозяйка ресторана «Красный Бомонд» — Демич Елена

Аристарх Доминикович Гранд-Скубик, предводитель русской интеллигенции — Смирнов Александр

Раиса Филипповна — Журавлева Елена

Виктор Викторович, поэт, пьяница 1 — Капустин Евгений

Клеопатра Максимовна — Хамидуллина Альбина

Отец Елпидий, пьяница 2 — Глущенко Павел

Модистка мадам Софи, официант, женщина из похоронного бюро, бабушка 1 — Окто Ольга

Официант, женщина из похоронного бюро, бабушка 2 — Романова Наталья

Команда

Режиссёр: Александр Стариков

Продюсеры: Александр Смирнов, Ирина Поротникова, Валерий Богинский

