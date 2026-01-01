Спектакль Буду, если не умру

Спектакль по поэзии Бориса Рыжего

«Буду, если не умру» — это спектакль-перформанс, основанный на стихах Бориса Рыжего. В нем участвуют два актера, которые также исполняют роль режиссеров. Это позволяет им напрямую доносить свои мысли и чувства до зрителей, создавая уникальную атмосферу.

Живой диалог

Спектакль характеризуется живым диалогом, который происходит в реальном времени. Каждый показ становится неповторимым, так как актёры реагируют на отклик публики. Это создает динамичное взаимодействие между сценой и залом, делая каждую постановку уникальной.

Актуальность стихов Бориса Рыжего

Борис Рыжий — поэт 90-х годов, и в его стихах ярко отражено то время: сумбурное, хаотичное, без твердой почвы под ногами. Его творчество остается актуальным и для современного зрителя, погружая в размышления о важнейших аспектах жизни.

Приглашаем вас на спектакль, который заставляет задуматься и почувствовать, где реальность переплетается с поэзией!