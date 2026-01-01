Спектакль Будем жить

Драма о Победе

Автором пьесы «Будем жить» является Владимир Жеребцов. Она была создана по мотивам одноименной повести Урала Галиева. Спектакль затрагивает важную тему, основанную на реальных событиях, и рассказывает о непростых испытаниях, выпавших на долю наших прадедов и дедов.

Сюжет разворачивается в трудный для страны период, когда на фоне войны люди сталкивались с неимоверными лишениями и нравственными вызовами. Каждый герой оказывается перед выбором, который определяет не только его судьбу, но и судьбы родных и близких. Этот спектакль не оставит равнодушными тех, кто ценит подвиг и мужество предков, благодаря которым была завоевана великая Победа.

Спектакль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что придает ему особую значимость и актуальность.