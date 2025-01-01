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Будем жить. Письма памяти
Билеты от 400₽
Киноафиша Будем жить. Письма памяти

Спектакль Будем жить. Письма памяти

Постановка
Событие 12+
Продолжительность 50 минут
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Письма памяти». Надежды и мечты простых героев времен 1941-1945 годов

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Письма памяти», где судьбы людей сплетаются в единую нить, наполненную храбростью и бескрайней верой в мирное небо над головой. Это постановка о том, как память о прошлом помогает нам жить и строить будущее.

Истории, полные эмоций

Спектакль основан на реальных письмах людей, в которых заключены радость и боль, страх и смех. Каждое письмо — это маленькая история, отражающая жизнь простых героев времен 1941-1945 годов. Эти истории показывают, как надежда и мечты способны вдохновлять и поддерживать в самые трудные времена.

Музыка и танцы

Неотъемлемой частью спектакля являются песни и танцы, которые помогают передать атмосферу той эпохи. Музыкальные номера созданы на основе популярных мелодий того времени и добавляют глубину эмоциональному восприятию происходящего на сцене.

Не забудьте о времени и месте

Спектакль пройдет в Театре имени XX века 15 ноября в 19:00. Рекомендуем заранее приобрести билеты, чтобы не пропустить эту трогательную историю о любви, жертвах и силе человеческого духа.

Пусть вечная нежность, доносящаяся долгим эхом, напомнит нам о ценности жизни и о тех, кто боролся за светлое будущее.

Режиссер
Ольга Бек-Булатова
В ролях
София Принц
Лилия Михайлова
Сергей Степанов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
15:00 от 400 ₽
7 августа
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
18:00 от 400 ₽

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