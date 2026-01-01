Спектакль Будь здоров, Товарищ!

Праздник товарищества МХАТ в Государственном музее Владимира Высоцкого

В Государственном музее Владимира Высоцкого состоится уникальное мероприятие, посвященное мхатовской традиции и общественному сознанию. Это событие будет интересно всем поклонникам культуры МХАТ и истории театра.

Кроме того, в рамках программы пройдет концерт, приуроченный к дню рождения Товарищества артистов МХАТ. Участники события смогут насладиться восхитительными выступлениями и погрузиться в атмосферу отечественного театрального искусства.

Не упустите возможность побывать на мероприятии, которое объединяет традиции и современность, вдохновляя зрителей на новые открытия в мире театра.