Спектакль «Будь здоров, школяр» — война и личный опыт по Булату Окуджаве

Автобиографическая повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр» предлагает зрителю уникальный ракурс на войну через призму личного опыта автора. В этом спектакле режиссёр Пётр Незлученко создает жесткую параллель между школьной жизнью и фронтом, показывая, как вчерашние мальчишки меняют выпускные костюмы на солдатские шинели и вместо аттестатов получают в руки оружие.

Спектакль задает непростой вопрос: как сохранить в себе «школяра» даже в самых тяжелых условиях? Снаряды, которые здесь свистят, — не гимнастические, а боевые. Вместо секундомера зрители видят счетчик последних мгновений жизни. Эта тревожная атмосфера позволяет задуматься о ценности детства и о том, какой ценой приходит взросление.

Молодёжный театр приглашает всех желающих не просто стать зрителем, а заглянуть в личный дневник поэта, который прошел через войну, сохранив свою честность, иронию и жизнелюбие. Насладитесь спектаклем, который останется в вашей памяти надолго.