Будь здоров, школяр!
Билеты от 500₽
Киноафиша Будь здоров, школяр!

Спектакль Будь здоров, школяр!

Постановка
У Никитских ворот 12+
Режиссер Марк Розовский
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О спектакле

Уникальный музыкальный спектакль «Будь здоров, школяр!» по Булату Окуджаве

«Будь здоров, школяр!» - это захватывающий музыкальный спектакль, который погружает зрителей в школьную жизнь и ее будни. В этой постановке гармонично сочетаются музыка, песни и танцы, что создает яркую и запоминающуюся атмосферу.

О режиссере и актерах

Спектакль поставил отмеченный наградами режиссер Розовский М., который известен своими талантливыми работами в театре и музыкальных постановках. Его видение и подход к театральному искусству делают каждую постановку особенной.

На сцене выступают известные актеры и музыканты, среди которых Рассказова М., Ученко Д.К., Морозова И. и многие другие. Их харизма и мастерство не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Почему стоит посетить спектакль

«Будь здоров, школяр!» – это уникальная возможность насладиться музыкальными номерами и красивыми сценическими декорациями. Спектакль подойдет как любителям театра, так и тем, кто ценит музыкальные спектакли.

Не упустите шанс увидеть на одной сцене любимых артистов и насладиться атмосферой живого театра!

Купить билет на спектакль Будь здоров, школяр!

Февраль
23 февраля понедельник
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 500 ₽

Фотографии

Будь здоров, школяр! Будь здоров, школяр! Будь здоров, школяр! Будь здоров, школяр! Будь здоров, школяр!

